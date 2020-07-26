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26 Temmuz 2020, Pazar
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Başkanla görüşeceğiz

Başkanla görüşeceğiz

G.Birliği , bugün Başkan Murat Cavcav ile görüşeceklerini ve gelecek sezonun yolunu çizeceklerini söyledi.

G.Birliği , bugün Başkan Murat Cavcav ile görüşeceklerini ve gelecek sezonun yolunu çizeceklerini söyledi. Hamzaoğlu, "Başkanla konuşacağız. Anlaşırsak, devam ederiz, olmazsa yeni bir sayfa açarız" dedi
  1. 26.7.2020
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