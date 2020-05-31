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31 Mayıs 2020, Pazar
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Nadır Çiftçi sezonu kapattı

Nadır Çiftçi sezonu kapattı

G.Birliği'nde şoku yaşanıyor. İdmanda sakatlanan Çiftçi'nin sağ diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

G.Birliği'nde şoku yaşanıyor. İdmanda sakatlanan Çiftçi'nin sağ diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı. 28 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi. Tecrübeli forvet, bu sezon oynadığı 14 maçta ne gol ne de asist yaptı.
  1. 31.5.2020
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