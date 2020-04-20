Sahaya hasret

Lige verilen arada evde çalışan G.Birliği'nin başarılı file bekçisi Ertaç Özbir, "Videolu antrenmanları uyguluyoruz. Elbette sahadaki gibi olmuyor. Sürec en formda şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Çim sahayı görmek mutlu ederdi" dedi.