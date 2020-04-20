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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Sahaya hasret

Sahaya hasret

 verilen arada evde çalışan G.Birliği'nin başarılı file bekçisi , " antrenmanları uyguluyoruz. sahadaki gibi olmuyor. Sürec en formda şekilde atlatmaya çalışıyoruz. sahayı görmek mutlu ederdi" dedi.

verilen arada evde çalışan G.Birliği'nin başarılı file bekçisi , " antrenmanları uyguluyoruz. sahadaki gibi olmuyor. Sürec en formda şekilde atlatmaya çalışıyoruz. sahayı görmek mutlu ederdi" dedi.

  1. 20.4.2020
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