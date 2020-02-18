Gençlerbirliği’nde Sefa Yılmaz 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak | Gençlerbirliği haberleri - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
18 Şubat 2020, Salı
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’nde 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak!

Gençlerbirliği’nde Sefa Yılmaz 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak!

ekiplerinden 'nde şoku yaşanıyor. Kırmızı-siyahlı ekibin 'u 1-0 yendiği karşılaşmada sakatlanan yıldız futbolcunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

ekiplerinden , müsabakasında sakatlık geçiren 'ın 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Gençlerbirliği resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: "Hafta sonu oynadığımız Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısında sağ meydana gelen yaralanma sonrası oyuna devam edemeyen futbolcumuz Sefa Yılmaz'ın sponsor hastanemiz Acıbadem Ankara Hastanesinde yapılan MR incelemesi sonucunda, sağ ayak bileğinde çoklu bağ yaralanması, yoğun kanama ve eşlik eden kemik iliği ödemi tespit edilmiş olup sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Sefa Yılmaz'ın planlanan tedavi süreci doğrultusunda sahalara dönüşünün yaklaşık 6-8 hafta aralığında olması öngörülmektedir."

  1. 18.02.2020
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