Gençlerbirliği’nde Sefa Yılmaz 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak!
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Sefa Yılmaz şoku yaşanıyor. Kırmızı-siyahlı ekibin Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendiği karşılaşmada sakatlanan yıldız futbolcunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor müsabakasında sakatlık geçiren Sefa Yılmaz'ın 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Gençlerbirliği resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: "Hafta sonu oynadığımız Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısında sağ ayak bileğinde meydana gelen yaralanma sonrası oyuna devam edemeyen futbolcumuz Sefa Yılmaz'ın sponsor hastanemiz Acıbadem Ankara Hastanesinde yapılan MR incelemesi sonucunda, sağ ayak bileğinde çoklu bağ yaralanması, yoğun kanama ve eşlik eden kemik iliği ödemi tespit edilmiş olup sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Sefa Yılmaz'ın planlanan tedavi süreci doğrultusunda sahalara dönüşünün yaklaşık 6-8 hafta aralığında olması öngörülmektedir."
- 18.02.2020
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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