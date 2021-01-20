Haberler Gazişehir Gaziantep Son dakika: Gaziantep FK Ricardo Sa Pinto'yu açıkladı!

Son dakika: 'yu açıkladı!

Son dakika haberleri | 'de zirve mücadelesi veren , flaş bir karar alarak Sumudica ile yollarını ayırmıştı. Kırmızı-siyahlılar yeni teknik direktörlük görevine 'yu getirdi. Portekizli teknik adam ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 12:29 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 12:35
Son dakika: Gaziantep FK Ricardo Sa Pinto'yu açıkladı!

'de zirve mücadelesi veren , flaş bir karar alarak Sumudica ile yollarını ayırmıştı. Kırmızı-siyahlılar yeni teknik direktörlük görevine 'yu getirdi. Portekizli teknik adam ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklama şöyle;

Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli başarılı çalıştırıcı Ricardo ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

48 yaşındaki Portekizli teknik direktörümüz Sa Pinto, Kulüp Başkanımız ile yöneticilerimiz , , , , ve 'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeyi imzaladı.

Yeni teknik direktörümüz Ricardo Sa Pinto'ya kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz çatısı altında başarılı bir kariyer diliyoruz.


Ricardo Sa Pinto kimdir?

10 Ekim 1972 tarihinde Portekiz'in kentinde dünyaya gelen Ricardo Sa Pinto, futbolculuk kariyerinde gösterdiği performansla ülkesinin unutulmaz isimleri arasına adını yazdırmayı başardı. Tam 45 kez 'nın formasını terleten Sa Pinto, teknik direktörlük kariyerinde de bir çok önemli kulüpte görev yaptı. ile 2012 yılında teknik direktörlük serüvenine başlayan Sa Pinto'ya futbol camiası tarafından "The Lion Heart" (Aslan Yürekli) lakabı takıldı. Başarılı teknik adam bundan sonraki süreçte kulübümüzün başarısı için görev yapacak.

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