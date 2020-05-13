Gaziantep FK antrenmanlara başladı
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, uzun bir aradan sonra ilk idmanını yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında liglere ara verildiği hatırlatılırken, tüm oyuncularla çalışmalara tekrar başlandığı duyuruldu.
Gaziantep Fk antrenmanlara yeniden başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında liglere ara verildiği hatırlatılırken, Gaziantep ekibinin yeniden bir araya geldiği bildirildi.
Tesislerde toplanan kırmızı-siyahlıların, uzun bir aradan sonra ilk kez idmana çıktığı ifade edilirken, teknik direktör Marius Sumidica'nın karantinada olması nedeniyle idmanın yandımcı antrenörler Erdal Güneş ve Şener Gençtürk yönetiminde gerçekleştirildiği aktarıldı.
TÜM OYUNCULAR YER ALDI
İki ayrı grupla farklı saatlerde yapılan antrenmanlarda, karantinada olan Jean Armel Kana-Bıyık, Alexandru Maxim, Günay Güvenç ve Souleymane Diarra dışındaki tüm oyuncuların yer aldığı kaydedildi.
???? KAMP GÜNLÜĞÜ | Profesyonel Futbol Takımımız, liglere verilen aranın ardından ilk antrenmanını gerçekleştirdi.— Gaziantep FK | #EvdeKal ?? (@GaziantepFK) May 13, 2020
?? https://t.co/NOr8TrGAd8 pic.twitter.com/ep1lB8g5E7
- 13.05.2020
- Kamu çalışanları için karar verildi! 18 Mayıs idari izinli mi sayılacak? Başkan Erdoğan onay verdi...
- Galatasaraylı oyuncular YoYo testinden geçti
- Playstation'da FIFA 20 patlaması! EA Access üyelerine FIFA 20 ücretsiz oldu
- Merih Demiral 4 ay sonra düz koşulara başladı
- Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bu başarının sahibi 83 milyondur
- Fenerbahçe için Titi iddiası
- Mete Kalkavan: Kısa süre içerisinde bilgi verilecektir
- Fenerbahçe'de yeni transfer İsmail Yüksek formayı giydi! İşte ilk sözleri
- Cüneyt Dumlupınar: Sağlık açısından bir risk olmayacaksa maçları oynamak istiyoruz
- Eddie Newton'dan Trabzonspor'a transfer hediyesi
- Son dakika corona virüsü haberi: İstanbul ilçe ilçe corona virüsü haritası yenilendi!
- Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşında 2. raunt!
- Son dakika: Ve Fatih Terim raporu verdi! 'Takımdan gitsin...'
- Eski yıldızından G.Saray'a mesaj! "Boş kağıda imza atarım"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gaziantep FK antrenmanlara başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.