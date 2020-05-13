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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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FK antrenmanlara başladı

Gaziantep FK antrenmanlara başladı

ekiplerinden FK, uzun bir aradan sonra ilk idmanını yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında liglere ara verildiği hatırlatılırken, tüm oyuncularla çalışmalara tekrar başlandığı duyuruldu.

Fk antrenmanlara yeniden başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında liglere ara verildiği hatırlatılırken, Gaziantep ekibinin yeniden bir araya geldiği bildirildi.

Tesislerde toplanan kırmızı-siyahlıların, uzun bir aradan sonra ilk kez idmana çıktığı ifade edilirken, teknik direktör Marius Sumidica'nın karantinada olması nedeniyle idmanın yandımcı antrenörler Erdal Güneş ve Şener Gençtürk yönetiminde gerçekleştirildiği aktarıldı.

TÜM OYUNCULAR YER ALDI

İki ayrı grupla farklı saatlerde yapılan antrenmanlarda, karantinada olan Jean Armel Kana-Bıyık, Alexandru Maxim, ve Souleymane Diarra dışındaki tüm oyuncuların yer aldığı kaydedildi.

  1. 13.05.2020
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