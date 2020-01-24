Gençlerbirliği Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Gençlerbirliği ve Gaziantep FK, Süper Lig'in 19. haftasında, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek... Süper Lig'de üst sıralara çıkarak tehlikeli bölgelerden uzaklaşmak isteyen her iki ekip de alacağı puanlarla üst sıraları zorlamanın planlarını yapıyor.

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Gençlerbirliği-Gaziantep FK karşılaşmamasını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Gençlerbirliği'nde kart cezalısı Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan ile sakatlığı bulunan Arda Kızıldağ, Gaziantep FK'ye karşı görev yapamayacak. Çaykur Rizespor maçında sağ kasık bölgesindeki yırtık nedeniyle forma giyemeyen Stancu, ağrılarının devam etmesi nedeniyle Gaziantep FK karşılaşmasında da takımdaki yerini alamayacak. Bugüne kadar Gaziantep FK ile oynadığı dört resmi maçın üçünü kazanan Gençlerbirliği, tek yenilgisini bu sezonun ilk yarısında aldı. Gaziantep FK, sezonun ilk yarısında Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada bu sezon Süper Lig'deki en farklı galibiyetini aldı.

Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçında mağlubiyet almayan ve 10 gol kaydeden Gençlerbirliği, daha önceki beş karşılaşmada galip gelememiş ve fileleri sadece iki kez havalandırabilmişti. Gaziantep FK, Süper Lig'de oynadığı son dört dış saha maçında mağlup olmadı. Gençlerbirliği, bu sezon Süper Lig'de en az kafa golü atan iki takımdan biri konumunda. Gaziantep FK ise deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçının üçünde kafa golü yedi.

ÖRNEK KULÜBÜZ

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, altyapının önemine dikkat çekti. Cavcav, "Altyapıdan en az 6-7 futbolcumuz var. Altyapımızından yetişmiş Mert kardeşimiz Roma'da oynuyor. TFF, A takımlarda, altyapıdan yetişmiş 2 veya 3 futbolcunun oynama mecburiyetini getirirse herkes altyapıya çok daha fazla önem verir" dedi..

CAVCAV İÇİN ANMA TÖRENİ

Gençlerbirliği'nin duayen başkanı İlhan Cavcav, vefatının üçüncü yılında kabri başında anıldı. TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı da, aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı'nın Onursal Başkanı olan İlhan Cavcav'ın vefatının üçüncü yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

GAZİANTEP'E YENİ SPORTİF DİREKTÖR

Gaziantep Futbol Kulübü'nde, Sportif Direktörlük görevine uzun yıllar Galatasaray'da görev yapan Fatih İbradı getirildi.

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Genel Sekreter Müslüm Özmen ile bir araya gelen yeni Sportif Direktör Fatih İbradı görevine resmen başladı. Fatih İbradı, profesyonel takım ve futbol altyapının her türlü planlama, sevk ve idaresinden sorumlu olarak görevini sürdürecek.

Konu ile ilgili Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Sportif Direktörlük görevine kariyerinde önemli proje ve başarılara imza atan Fatih İbradı'yı getirdi. Kulüp Başkanımız Mehmet Büyükekşi ve Genel Sekreterimiz Müslüm Özmen ile bir araya gelen Sportif Direktörümüz Fatih İbradı görevine resmen başlamış oldu. Fatih İbradı, Profesyonel Takım ve Futbol Altyapının her türlü planlama, sevk ve idaresinden yönetim kuruluna karşı sorumlu Sportif Direktörümüz unvanıyla göreve başlamıştır. Yeni Sportif Direktörümüz Fatih İbradı'ye kulübümüze hoş geldin diyor, Gaziantep Futbolu ve takımımız için yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

FATİH İBRADI KİMDİR?

1993-1994 sezonunda Galatasaray Futbol Akademisinde antrenör olarak göreve başlayan Fatih İbradı, Futbol Akademisi Direktörlüğü dahil 17 yılı Futbol Akademisi ve 3 yılı profesyonel futbol şubesi olmak üzere 20 yıla yakın ve iki dönem Galatasaray Spor Kulübünde görev aldı.

2009-2011 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nda Gençlik Geliştirme Müdürü görevinde ve 2013-2017 yılları arasında yine Türkiye Futbol Federasyonu'nda Türkiye Futbol Direktörü yardımcısı olarak antrenör eğitimi, antrenör lisans kursları, futbol akademi ligleri, gelişim ligleri, kadın futbolu, çocuk futbolu, futsal ve plaj futbolu organizasyonlarından sorumlu Futbol Gelişim Direktörü (FGD) unvanıyla iki dönem görev yaptı.

2018 yılından itibaren yurt dışında Kazakistan futbolu ile ilgili proje süreçleri yöneten ve ayrıca sportif direktörlük sertifikasına sahip olan Fatih İbradı, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda tamamladı.

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