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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Donsah Gazişehir'e

Donsah Gazişehir'e

'te transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kırmızı-siyahlılar, İtalya'nın Bologna takımında top koşturan 23 yaşındaki ön libero 'ın peşine düştü

Süper Lig'e güçlü bir kadroyla girmek isteyen 'te transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kırmızı-siyahlılar, İtalya'nın Bologna takımında top koşturan 23 yaşındaki ön libero 'ın peşine düştü. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Gazişehir, Rumen teknik direktörü Marius Sumudica'nın isteği doğrultusunda Donsah'ın peşine düştü. Oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren Gazişehir yönetimi, kiralama teklifinde bulundu. Geçen sezon Serie A'da sadece 6 maçta görev alabilen Donsah'a Antalyaspor'un da talip olduğu öğrenildi.
  1. 29.7.2019
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