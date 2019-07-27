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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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eldiven arıyor

Gazişehir eldiven arıyor

Kayserispor'un Rumen eldiveni Lung ve BB Erzurum'un Boşnak file bekçisi Sehic'le görüşmelerini sıklaştıran 'in bu hafta yeni kalecisini bulması bekleniyor.

'in yeni ekibi 'de transfer çalışmaları sürüyor. Son olarak Djilobodji'yi renklerine bağlayan kırmızı-siyahlılarda kaleci arayışları da hız kesmedi. Kayserispor'un Rumen eldiveni Lung ve BB Erzurum'un Boşnak file bekçisi Sehic'le görüşmelerini sıklaştıran Gazişehir'in bu hafta yeni kalecisini bulması bekleniyor.
  1. 27.7.2019
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