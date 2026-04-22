Radoi G.Antep'te

Gaziantep FK, Burak Yılmaz'ın yerine Rumen çalıştırıcı Mirel Radoi'yi getirdi. 45 yaşındaki teknik adamla, Başkan Memik Yılmaz'ın da katılımıyla 1.5 yıllık imza atıldı.

İmza töreninde konuşan Radoi, "Ben bir sihirbaz değilim ama çalışmayı çok severim. Elbette hatalarımız olacak, ancak bunların hiçbiri isteyerek yapılmayacaktır. Türkiye liginin güçlü olduğunu biliyorum. Hem güçlü bir ligde yer almak hem de Avrupa'da mücadele etmek için burayı tercih ettim. Daha önce Lucescu ve Hagi burada başarılı oldu. Bu da tercihimi etkiledi" dedi.