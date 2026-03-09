Gaziantep yine kayıp

Gaziantep, Karagümrük ile Maxim ve Serginho’nun karşılıklı attığı gollerle 1-1 berabere kaldı. 3 puana hasret kalan Burak Yılmaz’ı taraftarlar istifaya çağırdı
Gazıantep, Süper Lig'in 25. haftasında Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı- siyahlıların golünü 54. dakikada Alexandru Maxim kaydetti. İstanbul ekibinin golü ise 63. dakikada Serginho'dan geldi. Kırmızı- siyahlı ekip, son 4 haftadır galibiyet yüzü göremiyor ve 3 puana hasret kaldı. Karşılaşma sonrası Gaziantep taraftarı Teknik Direktör Burak Yılmaz'a büyük tepki gösterdi ve genç çalıştırıcıyı istifaya davet etti.