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Gaziantep FK Badou Ndiaye ile sözleşme imzaladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 15:55
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Gaziantep FK Badou Ndiaye ile sözleşme imzaladı!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Siltaş Yapı Pendikspor'da forma giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllığına anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Ndiaye, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada ise, "Badou Ndiaye'e 'kulübümüze hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.

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