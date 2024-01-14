Haberler Gaziantep FK Marius Sumudica'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız!

Marius Sumudica'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'yle sahasında karşılaşacak olan Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 18:43
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Marius Sumudica'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe ile oynayacakları maçın çok zor geçeceğini söyledi ve "Zorlu bir maç olacak. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. En iyi şekilde mücadelemizi vereceği" şeklinde konuştu.

Kahraman şehitlerimiz için başsağlığı mesajı da yollayan Sumudica şunları kaydetti:

"Daha henüz tam iyileşemedim. Büyük bir efor sarf ettim. 5 gün hastanede kaldım. Önemli olan takımın yanında olmamdı. Ben geldiğimde sıfır puandaydı bu takım, şu an 21 puanı var. Mücadelemiz devam edecek. Ligde kalacağız.

Türkiye'nin 9 şehidi var. Başsağlığı diliyorum. Ben de bu olaylara çok üzülüyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Zorlu bir maç olacak. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. En iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz.

Fenerbahçe büyük bir camia, 50 puanları var. Topa sahip olmak, futbol oynamak kolay oluyor. Bizim için çok farklı. Biz sıfır puanla geldik, ne olursa olsun puan almak zorundayız. Fatih Terim'e de çok teşekkürler. Ben hastanedeyken beni aradı. Ülkenin bana ihtiyacı olduğunu, en iyilerden biri olduğumu söyledi. Fatih Terim'in beni araması antibiyotikten bile faydalıydı."

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