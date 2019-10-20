Spor otoriteleri Trabzonspor - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

O sene bu sene mi bilinmez ama son dönem hiç bu kadar bu seneye benzememişti o sene denilebilir. Haliyle çok puan ya da puanlar kaybedilen ve dün gece gibi çoğunda da Uğurcan'ın oyunu ellerinde tuttuğu gerçeği de göz ardı edilmemeli.

Ve Sosa... Büyük oynuyor. Adeta hedefe kilitlenmiş gibi...

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