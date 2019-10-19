Sturridge golünü attı dansını yaptı! İşte o anlar...

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Daniel Sturridge takımı ile ilk golünü kaydetti ve Trabzonspor taraftarının heyecanla beklediği meşhur dansını yaptı. İşte o onlar ve maçtan diğer görüntüler...

19 Ekim 2019 Cumartesi 18:51 Güncelleme: 19.10.2019 18:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





