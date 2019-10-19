Sturridge golünü attı dansını yaptı! İşte o anlar...
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Daniel Sturridge takımı ile ilk golünü kaydetti ve Trabzonspor taraftarının heyecanla beklediği meşhur dansını yaptı. İşte o onlar ve maçtan diğer görüntüler...
19 Ekim 2019 Cumartesi 18:51
Güncelleme: 19.10.2019 18:51
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Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübünü (FK) ağırlayan Trabzonspor, 7. haftaya göre kadroda tek futbolcu değişikliğine gitti.
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligin 7. haftasında ÇaykurRizespor ile oynanan maçta görev yapan Obi Mikel'e, hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanması nedeniyle kadroda yer vermedi. Bordo-mavili takımda bu futbolcunun yerine DanielSturridge ilk 11'de görev yaptı.
Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor'da, geçirdiği sakatlığın ardından ameliyat edilen Yusuf Sarı ile 4. haftadaki Gençlerbirliği maçında sakatlanan IvanildoFernandes kadroda yer buldu.
Trabzonspor sahaya Atatürk tişörtleriyle çıktı
Trabzonsporlu futbolcular, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı tişörtlerle çıktı.
Öte yandan, maç öncesinde statta çalan 10. Yıl Marşı'na taraftarlarla da ellerindeki Türk bayrakları ile eşlik etti.