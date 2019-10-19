Sturridge golünü attı dansını yaptı! İşte o anlar... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Ekim 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Sturridge golünü attı dansını yaptı! İşte o anlar...

Sturridge golünü attı dansını yaptı! İşte o anlar...

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Daniel Sturridge takımı ile ilk golünü kaydetti ve Trabzonspor taraftarının heyecanla beklediği meşhur dansını yaptı. İşte o onlar ve maçtan diğer görüntüler...
19 Ekim 2019 Cumartesi 18:51 Güncelleme: 19.10.2019 18:51
Sturridge golünü attı dansını yaptı! İşte o anlar...

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübünü (FK) ağırlayan Trabzonspor, 7. haftaya göre kadroda tek futbolcu değişikliğine gitti.

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Sturridge golünü attı dansını yaptı! İşte o anlar...

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta görev yapan Obi Mikel'e, hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanması nedeniyle kadroda yer vermedi. Bordo-mavili takımda bu futbolcunun yerine Daniel Sturridge ilk 11'de görev yaptı.

Sturridge golünü attı dansını yaptı! İşte o anlar...

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor'da, geçirdiği sakatlığın ardından ameliyat edilen Yusuf Sarı ile 4. haftadaki Gençlerbirliği maçında sakatlanan Ivanildo Fernandes kadroda yer buldu.

Sturridge golünü attı dansını yaptı! İşte o anlar...

Trabzonspor sahaya Atatürk tişörtleriyle çıktı

Trabzonsporlu futbolcular, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı tişörtlerle çıktı.

Sturridge golünü attı dansını yaptı! İşte o anlar...

Öte yandan, maç öncesinde statta çalan 10. Yıl Marşı'na taraftarlarla da ellerindeki Türk bayrakları ile eşlik etti.

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