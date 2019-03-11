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Şaşırtan tablo! Süper Lig'de ikinci yarının puanına göre...
Ersun Yanal, Fenerbahçe'de göreve geldikten sonra "Şunu garanti ediyorum, sezonun ikinci yarasının lideri Fenerbahçe olacak!" ifadelerini kullanmıştı. Sezonun ikinci yarısında 8 hafta geride kaldı. 8 haftalık puan durumunda şaşırtan bir tablo ortaya çıktı.
11 Mart 2019 Pazartesi 13:32
Güncelleme: 11.03.2019 13:48
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En kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'ye Ersun Yanal'da çare olamadı. Kurtarıcı olarak takımın başına getirilin Ersun Yanal'ın karnesi ortaya çıktı. Süper Lig'de ikinci yarının puan durumuna göre tablo şöyle...