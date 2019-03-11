Şaşırtan tablo! Süper Lig'de ikinci yarının puanına göre... - Fotomaç
11 Mart 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Şaşırtan tablo! Süper Lig'de ikinci yarının puanına göre...

Şaşırtan tablo! Süper Lig'de ikinci yarının puanına göre...

Ersun Yanal, Fenerbahçe'de göreve geldikten sonra "Şunu garanti ediyorum, sezonun ikinci yarasının lideri Fenerbahçe olacak!" ifadelerini kullanmıştı. Sezonun ikinci yarısında 8 hafta geride kaldı. 8 haftalık puan durumunda şaşırtan bir tablo ortaya çıktı.
11 Mart 2019 Pazartesi 13:32 Güncelleme: 11.03.2019 13:48
Şaşırtan tablo! Süper Lig'de ikinci yarının puanına göre...

En kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'ye Ersun Yanal'da çare olamadı. Kurtarıcı olarak takımın başına getirilin Ersun Yanal'ın karnesi ortaya çıktı. Süper Lig'de ikinci yarının puan durumuna göre tablo şöyle...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şaşırtan tablo! Süper Lig'de ikinci yarının puanına göre...

18-KASIMPAŞA

Galibiyet: 0

Beraberlik: 2

Mağlubiyet: 6

Puan: 2

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Şaşırtan tablo! Süper Lig'de ikinci yarının puanına göre...

17-AKHİSARSPOR

Galibiyet: 1

Beraberlik: 1

Mağlubiyet: 6

Puan: 4

Şaşırtan tablo! Süper Lig'de ikinci yarının puanına göre...

16-ANTALYASPOR

Galibiyet: 1

Beraberlik: 2

Mağlubiyet: 4

Puan: 5 ( 1 maç eksiği var)

Şaşırtan tablo! Süper Lig'de ikinci yarının puanına göre...

15-MALATYASPOR

Galibiyet: 1

Beraberlik: 2

Mağlubiyet: 5

Puan: 5

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