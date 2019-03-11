Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Comolli...

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni yönetimle birlikte sezon başında sportif direktörlük görevine getirilen Fransız futbol adamı Damien Comolli ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





