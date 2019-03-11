Fenerbahçe'ye Ersun Yanal da çare olamadı! - Fotomaç
11 Mart 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'ye Ersun Yanal da çare olamadı!

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de değişen bir şey yok. Sezon başında Phillip Cocu ile yola çıkan Erwin Koeman ile devam eden ilk yarının son bölümünde kurtarıcı gözüyle Ersun Yanal'ı göreve getiren Fenerbahçe bir türlü düzlüğe çıkamadı.
11 Mart 2019 Pazartesi 09:21 Güncelleme: 11.03.2019 09:27
Fenerbahçe'ye Ersun Yanal da çare olamadı!

Süper Lig'in 25. haftasında cumartesi gecesi 2. yarıyı domine ettiği maçta lider Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, tehlikeli bölgeden bir türlü uzaklaşamıyor.

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Fenerbahçe'ye Ersun Yanal da çare olamadı!

Taraftarın çok istediği Ersun Yanal takımın başına getirilse de Fenerbahçe, kötü sonuçları bir tarafa koyup beklenen yükselişi gerçekleştiremedi.

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Fenerbahçe'ye Ersun Yanal da çare olamadı!

FENERBAHÇE HALA KABUS GÖRÜYOR

Yanal takımın başına geldiğinde "2. yarının lideri olacağız" demişti. Lider olmak bir yana takım tehlikeli bölgenin dışına çıkamadı.

Fenerbahçe'ye Ersun Yanal da çare olamadı!

Yanal ile 15 resmi maçta sadece 6 galibiyete imza atıldı. 1'i kupada Giresun'a karşı.

Fenerbahçe'ye Ersun Yanal da çare olamadı!

KUPADA ÜMRANİYE ŞOKU

Ligde sadece 3 galibiyet alındı. Türkiye Kupası'nda Ümraniye'ye 2 maçta da mağlup olunarak elendi. Fenerbahçe Zenit'e de elenerek Avrupa'ya veda etti.

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