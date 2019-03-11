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Fenerbahçe'ye Ersun Yanal da çare olamadı!
Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de değişen bir şey yok. Sezon başında Phillip Cocu ile yola çıkan Erwin Koeman ile devam eden ilk yarının son bölümünde kurtarıcı gözüyle Ersun Yanal'ı göreve getiren Fenerbahçe bir türlü düzlüğe çıkamadı.
11 Mart 2019 Pazartesi 09:21 Güncelleme: 11.03.2019 09:27
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Taraftarın çok istediği Ersun Yanal takımın başına getirilse de Fenerbahçe, kötü sonuçları bir tarafa koyup beklenen yükselişi gerçekleştiremedi.
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