Fenerbahçe'de tarihi rakam! Dokuz... - Fotomaç
11 Mart 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de tarihi rakam! Dokuz...

Lider Başakşehir'e de yenilip düşme hattından uzaklaşamayan Kanarya'yı zorlu bir süreç bekliyor.
11 Mart 2019 Pazartesi 07:47
Fenerbahçe'de tarihi rakam! Dokuz...

Olmuyor! Fenerbahçe'de işler bir türlü yolunda gitmiyor.

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Fenerbahçe'de tarihi rakam! Dokuz...

Cocu ile başladığı sezona Koeman ile devam eden, ardından takımı Ersun Yanal'a emanat eden sarı-lacivertliler, hava olarak değişse de saha sonuçları olarak yerinde sayıyor.

Fenerbahçe'de tarihi rakam! Dokuz...

Son olarak Başakşehir'e 2-1 kaybedip 28 puanda kalan Kanarya, düşme hattından uzaklaşma şansını kaçırdı.

Fenerbahçe'de tarihi rakam! Dokuz...

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe için işler ne kadar düzelir bilinmez ama takımı ligin kalan 9 haftasında zorlu bir periyot beklediği gerçek...

Fenerbahçe'de tarihi rakam! Dokuz...

İKİ RAKİBİNİN ÜSTÜNDE!
Sarı-lacivertliler, bu periyotta 4 deplasman maçına çıkacak; üstelik 2 de derbi maçı oynayacak.

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