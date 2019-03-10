Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Slimani ve Benzia derken... - Fotomaç
10 Mart 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Slimani ve Benzia derken...

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Slimani ve Benzia derken...

Spor Toto Süper Lig'de tarihin en kötü sezonun geçiren ve 25 hafta sonunda topladığı 28 puanla 14. sırada yer alan Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlandı. Sezon sonunda birçok oyuncusuyla yollarını ayırması beklenen sarı-lacivertlilerde Slimani ve Benzia'nın ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor.
10 Mart 2019 Pazar 17:17 Güncelleme: 10.03.2019 17:19
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Slimani ve Benzia derken...

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

BAŞAKŞEHİRLİLER SÖYLEDİ ERSUN YANAL ARA VERDİ TIKLAYIN

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Slimani ve Benzia derken...

Devre arası transfer dönemini hızlı geçiren sarı-lacivertliler, kadrosuna Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Victor Moses, Miha Zajc ve Tolgay Arslan'ı katmış; Yiğithan Güveli ve Aatif Chahechouhe ile yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Slimani ve Benzia derken...

Kanarya, Barış Alıcı'yı Evkur Yeni Malatyaspor'a, Ozan Tufan'ı Aytemiz Alanyaspor'a, Diego Reyes'i ise Leganes'e kiralamıştı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Slimani ve Benzia derken...

Sezon başında kiralanan ve sergiledikleri performansla hayal kırıklığı yaratan Slimani ve Benzia'nın takımdan ayrılması neredeyse kesinleşti. Sarı-lacivertlilerin Benzia'nın 7.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor. Gelecek sezon kadroda olmayacak olan bu iki futbolcunun ardından üçüncü ayrılık da yolda.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Slimani ve Benzia derken...

Akşam'ın haberine göre, gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çeken Mehmet Topal'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia ediliyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN