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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Slimani ve Benzia derken...
Spor Toto Süper Lig'de tarihin en kötü sezonun geçiren ve 25 hafta sonunda topladığı 28 puanla 14. sırada yer alan Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlandı. Sezon sonunda birçok oyuncusuyla yollarını ayırması beklenen sarı-lacivertlilerde Slimani ve Benzia'nın ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor.
10 Mart 2019 Pazar 17:17 Güncelleme: 10.03.2019 17:19
Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Sezon başında kiralanan ve sergiledikleri performansla hayal kırıklığı yaratan Slimani ve Benzia'nın takımdan ayrılması neredeyse kesinleşti. Sarı-lacivertlilerin Benzia'nın 7.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor. Gelecek sezon kadroda olmayacak olan bu iki futbolcunun ardından üçüncü ayrılık da yolda.
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