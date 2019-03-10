Fenerbahçe'den Matheus Indio'ya yakın markaj!

Gelecek sezon için güçlü bir kadro sinyali veren Fenerbahçe'den ilk hamle geldi. Sarı lacivertlilerin Brezilyalı genç yetenek Matheus Idio'yı gündemine aldığı iddia edildi. İşte sol kanadı kaldıracak Brezilyalı...
10 Mart 2019 Pazar 13:11
Güncelleme: 10.03.2019 13:37
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Gelecek sezon şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin transfer gündemine sürpriz bir isim geldi.
Portekiz'de yayım yapan A Bola gazetesi, Sarı-Lacivertliler'in Boavista'da kiralık olarak forma giyen Matheus Indio'yla yakından ilgilendiğini yazdı.
Haberde Kanarya'nın gözlemcilerinin 23 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusunu Boavista'nın son maçlarında takip ettiği ifade edildi.
Indio'nun bu akşam Sporting Lizbon'a karşı yapacağı maçı da Fenerbahçeli yetkililerin tribünde seyredeceği de dile getirildi.
400 BİN EURO'LUK DEĞERİ VAR Akşam'ın haberine göre; Bonservisi Portekiz 2. Ligi ekiplerinden Estoril'in elinde bulunan ve piyasa değeri 400 bin Euro olarak gösterilen Indio, önümüzdeki yaz serbest kalacak.