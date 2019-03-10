Fenerbahçe'den Matheus Indio'ya yakın markaj! - Fotomaç
10 Mart 2019, Pazar
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Fenerbahçe'den Matheus Indio'ya yakın markaj!

Gelecek sezon için güçlü bir kadro sinyali veren Fenerbahçe'den ilk hamle geldi. Sarı lacivertlilerin Brezilyalı genç yetenek Matheus Idio'yı gündemine aldığı iddia edildi. İşte sol kanadı kaldıracak Brezilyalı...

10 Mart 2019 Pazar 13:11 Güncelleme: 10.03.2019 13:37
Fenerbahçe'den Matheus Indio'ya yakın markaj!

Gelecek sezon şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin transfer gündemine sürpriz bir isim geldi.

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Fenerbahçe'den Matheus Indio'ya yakın markaj!

Portekiz'de yayım yapan A Bola gazetesi, Sarı-Lacivertliler'in Boavista'da kiralık olarak forma giyen Matheus Indio'yla yakından ilgilendiğini yazdı.

Fenerbahçe'den Matheus Indio'ya yakın markaj!

Haberde Kanarya'nın gözlemcilerinin 23 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusunu Boavista'nın son maçlarında takip ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe'den Matheus Indio'ya yakın markaj!

Indio'nun bu akşam Sporting Lizbon'a karşı yapacağı maçı da Fenerbahçeli yetkililerin tribünde seyredeceği de dile getirildi.

Fenerbahçe'den Matheus Indio'ya yakın markaj!

400 BİN EURO'LUK DEĞERİ VAR
Akşam'ın haberine göre; Bonservisi Portekiz 2. Ligi ekiplerinden Estoril'in elinde bulunan ve piyasa değeri 400 bin Euro olarak gösterilen Indio, önümüzdeki yaz serbest kalacak.

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