Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını yazdı
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Medipol Başakşehir, ligde bu sezon tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'yi konuk etti. Kıyasıya geçen mücadele sonunda Abdullah Avcı'nın öğrencileri sevinen taraf oldu. Spor yazarları kritik mücadele sonrası hem hakem kararlarını, hem de Abdullah Avcı ve Ersun Yanal'ın hamlelerini değerlendirdi.
10 Mart 2019 Pazar 08:24
Güncelleme: 10.03.2019 09:50
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Erman Toroğlu: Avcı rüyadan uyandı
İlk yarı oynanıyor, klasik bir Başakşehir... Fenerbahçe'nin kımıldayacak hali yok. İnanılmaz top yapıyorlar, araya toplarla pozisyona girmeye çalışıyorlar. Fenerbahçe ise bunlara karşı koyamıyor.
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İlk yarıdaki oyuna göre, ikinci yarı bu Başakşehir, Fenerbahçe'yi rahat geçer diyorsunuz. Ama işte kazın ayağı öyle değil. İkinci yarı başlamasıyla birlikte Fenerbahçe baskıya başlıyor. Aslında Başakşehir tam da istediği şey...
Baskıyı kırıp, çok çabuk bir şekilde rakibinin arka tarafının üzerine gidebilir. Ama bakıyorsunuz; Başakşehir baskıyı yiyor ve buna karşılık veremiyor. Alışılmış bir Başakşehir değil... Zaten bunun sebebini düşündüğünüzde de, olayı hemen çözüyorsunuz.
Abdullah Avcı ya kenardan olaya dalıyor, ya da Arda'ya kıyak yapıp biraz daha oyunda tutmak istiyor. Ama Arda'yı her oyunda tuttuğu dakikada, Fenerbahçe de Başakşehir'in üzerine geliyor.
Çünkü Başakşehir, Arda ile 1 kişi eksik oynuyor. Artı... Başakşehir'in defansta kaleciyle oynama ve birbirleriyle pas yapma olayı, çok zaman iş yapıyor. Ama yarattıkları bir pozisyondan saçma sapan bir gol yiyorlar.