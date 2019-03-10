Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını yazdı

Baskıyı kırıp, çok çabuk bir şekilde rakibinin arka tarafının üzerine gidebilir. Ama bakıyorsunuz; Başakşehir baskıyı yiyor ve buna karşılık veremiyor. Alışılmış bir Başakşehir değil... Zaten bunun sebebini düşündüğünüzde de, olayı hemen çözüyorsunuz.