Zeki Uzundurukan: "Ersun Yanal sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılır"
A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçını Takım Oyunu programında yorumladı.Zeki Uzundurukan, "Fenerbahçe en büyük hatayı Aykut Kocaman'ın göndermekle yaptı. Aykut Kocaman'ın yeni sezonda Fenerbahçe'ye döneceğini düşünüyorum. Fenerbahçe, Ersun Yanal'la orta sıralarda ilk 5'e girebilecek bir takım olabilir çünkü Ersun Yanal formsuz ve korkak bir hoca. Fenerbahçe yönetiminin sezon sonunda Ersun Yanal ile yollarını ayıracağını düşünüyorum" dedi.
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