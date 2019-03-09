Uğur Karakullukçu: Avrupa'nın önemli liglerinden İrfan Can'a teklif var
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Uğur Karakullukçu: Avrupa'nın önemli liglerinden İrfan Can'a teklif var

A Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Spor Ajansı programında değerlendirmelerde bulundu. Karakullukçu, "Avrupa'nın önemli liglerinden teklif var. İrfan Can Kahveci sezon sonunda büyük ihtimalle Avrupa'ya gidecek" ifadelerini kullandı.

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09 Mart 2019 , Cumartesi
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