Uğur Karakullukçu: Avrupa'nın önemli liglerinden İrfan Can'a teklif var
A Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Spor Ajansı programında değerlendirmelerde bulundu. Karakullukçu, "Avrupa'nın önemli liglerinden teklif var. İrfan Can Kahveci sezon sonunda büyük ihtimalle Avrupa'ya gidecek" ifadelerini kullandı.
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