Fenerbahçe'nin defansı golü seviyor
Bu sezon forvet hattından beklediği verimi alamayan Fenerbahçe'de savunma oyuncuları skora büyük katkıda bulundu. Sarı lacivertli ekipte savunmacılar bu sezon oynanan maçlarda 5 gol attı 6 da asist yaptı.
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