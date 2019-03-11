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İşte Galatasaray'ın şampiyonluk hesabı!
Süper Lig'in 25. haftasında Türk Telekom'da Antalyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı. Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'yi yenmesiyle aradaki puan farkının 11'e çıkması Terim'in planlarını değiştirdi. Fatih Terim'in öğrencileri bu akşam Antalya maçını kazanması durumunda fark yine 8'e inecek. İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in şampiyonluk hesabı...
11 Mart 2019 Pazartesi 11:43 Güncelleme: 11.03.2019 11:49
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"Antalya zor bir dönemden geçiyor ve buraya puan için gelecekler. Hafife alırsak canımız çok yanar. Sahada en ufak bir hata istemiyorum. Herkes üzerine düşeni yapsın" diye konuştu.
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