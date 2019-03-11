İşte Galatasaray'ın şampiyonluk hesabı! - Fotomaç
11 Mart 2019, Pazartesi
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İşte Galatasaray'ın şampiyonluk hesabı!

Süper Lig'in 25. haftasında Türk Telekom'da Antalyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı. Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'yi yenmesiyle aradaki puan farkının 11'e çıkması Terim'in planlarını değiştirdi. Fatih Terim'in öğrencileri bu akşam Antalya maçını kazanması durumunda fark yine 8'e inecek. İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in şampiyonluk hesabı...
11 Mart 2019 Pazartesi 11:43 Güncelleme: 11.03.2019 11:49
İşte Galatasaray'ın şampiyonluk hesabı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Oyuncuları ile Antalya maçı öncesi son kez toplatı yapan Terim, "Rakiplerimizin ne yaptığı bizi ilgilendirmez. Biz tüm maçlarımızı kazanacağız ve şampiyon olacağız."

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İşte Galatasaray'ın şampiyonluk hesabı!

"Antalya zor bir dönemden geçiyor ve buraya puan için gelecekler. Hafife alırsak canımız çok yanar. Sahada en ufak bir hata istemiyorum. Herkes üzerine düşeni yapsın" diye konuştu.

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İşte Galatasaray'ın şampiyonluk hesabı!

Antalyaspor maçının ardından Süper Lig'de 9 maça daha çıkacak olan Galatasaray ile şampiyonluğun en büyük adayı konumundaki Medipol Başakşehir'in kalan maçları şöyle;

İşte Galatasaray'ın şampiyonluk hesabı!
İşte Galatasaray'ın şampiyonluk hesabı!
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