"Antalya zor bir dönemden geçiyor ve buraya puan için gelecekler. Hafife alırsak canımız çok yanar. Sahada en ufak bir hata istemiyorum. Herkes üzerine düşeni yapsın" diye konuştu.



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