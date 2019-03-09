Galatasaray'da Diagne seferberliği
Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin uyum sürecini atlatabilmesi için seferberlik ilan edildi. Ümit Davala ve Hasan Şaş, Florya'da Senegalli yıldızla yakından ilgileniyor.
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