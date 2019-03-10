Arda Turan: "Türkiye'nin en büyük camiası Galatasaray"
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Arda Turan: "Türkiye'nin en büyük camiası Galatasaray"

Spor Toto Süper Lig 25. hafta maçında Medipol Başakşehir evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası Başakşehirli futbolcu Arda Turan açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu "Karşınızda Türkiye'nin en büyük camiası Galatasaray var. Biz haddimizi bilerek gün gün sahanın içine odaklanarak en iyisini yapmaya çalışacağız. Fenerbahçe'ye geçmiş olsun diyorum. Bu durumdan kurtulacaklardır. Hem futbolcu arkadaşlarıma hem taraftara geçmiş olsun diyorum. Onlar için her şey iyi olur umarım" dedi.

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10 Mart 2019 , Pazar
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