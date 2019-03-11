Galatasaray şampiyonluktan ümidi kesmedi: İşte Antalyaspor maçı 11'i! - Fotomaç
11 Mart 2019, Pazartesi
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Galatasaray şampiyonluktan ümidi kesmedi: İşte Antalyaspor maçı 11'i!

Fatih Terim, Başakşehir'in mutlaka takılacağını belirterek, "Beklediğimiz fırsatlar gelecek yeter ki biz kaybetmeyelim" dedi.

11 Mart 2019 Pazartesi 07:47 Güncelleme: 11.03.2019 07:47
Galatasaray şampiyonluktan ümidi kesmedi: İşte Antalyaspor maçı 11'i!

Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'yi de kayıpsız geçmesi sarı-kırmızılı takımda keyifleri kaçırdı.

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Galatasaray şampiyonluktan ümidi kesmedi: İşte Antalyaspor maçı 11'i!

Teknik direktör Fatih Terim bu durumun Antalyaspor maçına olumsuz yansımaması için oyuncularla dün bir toplantı yaptı.

Galatasaray şampiyonluktan ümidi kesmedi: İşte Antalyaspor maçı 11'i!

Tecrübeli çalıştırıcının, "Hiçbir takım bu şekilde uzun süre kayıpsız devam edemez. Daha 9 karşılaşmaları var. Başakşehir de mutlaka takılacaktır."

Galatasaray şampiyonluktan ümidi kesmedi: İşte Antalyaspor maçı 11'i!

"Bizimle de maçları olduğunu düşünürsek istediğimiz fırsat mutlaka gelecek. Yeter ki biz puan kaybetmeyelim. Siz sadece kendi maçlarınıza konsantre olun" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Galatasaray şampiyonluktan ümidi kesmedi: İşte Antalyaspor maçı 11'i!

Öte yandan Terim, Antalyaspor'un deplasmanda daha etkili oynadığını hatırlatarak, savunma oyuncularından hata yapmamalarını istedi.

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