Galatasaray şampiyonluktan ümidi kesmedi: İşte Antalyaspor maçı 11'i! - Fotomaç
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Galatasaray şampiyonluktan ümidi kesmedi: İşte Antalyaspor maçı 11'i!
Galatasaray şampiyonluktan ümidi kesmedi: İşte Antalyaspor maçı 11'i!
Fatih Terim, Başakşehir'in mutlaka takılacağını belirterek, "Beklediğimiz fırsatlar gelecek yeter ki biz kaybetmeyelim" dedi.
11 Mart 2019 Pazartesi 07:47
Güncelleme: 11.03.2019 07:47
Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'yi de kayıpsız geçmesi sarı-kırmızılı takımda keyifleri kaçırdı.
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Teknik direktör Fatih Terim bu durumun Antalyaspor maçına olumsuz yansımaması için oyuncularla dün bir toplantı yaptı.
Tecrübeli çalıştırıcının, "Hiçbir takım bu şekilde uzun süre kayıpsız devam edemez. Daha 9 karşılaşmaları var. Başakşehir de mutlaka takılacaktır."
"Bizimle de maçları olduğunu düşünürsek istediğimiz fırsat mutlaka gelecek. Yeter ki biz puan kaybetmeyelim. Siz sadece kendi maçlarınıza konsantre olun" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Öte yandan Terim, Antalyaspor'un deplasmanda daha etkili oynadığını hatırlatarak, savunma oyuncularından hata yapmamalarını istedi.