Alanyaspor - Erzurumspor maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.
10 Mart 2019 Pazar 18:28
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.
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Karşılaşmanın ikinci yarısında hakem Mete Kalkavan, 3'ü Aytemiz Alanyaspor, biri Büyükşehir Belediye Erzurumspor lehine olmak üzere toplam 4 kez penaltı kararı verdi. Aytemiz Alanyasporlu Cisse, iki penaltı atışından yararlanamadı.