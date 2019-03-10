Alanyaspor - Erzurumspor maçından kareler - Fotomaç
10 Mart 2019, Pazar
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Alanyaspor - Erzurumspor maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.
10 Mart 2019 Pazar 18:28
Alanyaspor - Erzurumspor maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

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Alanyaspor - Erzurumspor maçından kareler

Karşılaşmanın ikinci yarısında hakem Mete Kalkavan, 3'ü Aytemiz Alanyaspor, biri Büyükşehir Belediye Erzurumspor lehine olmak üzere toplam 4 kez penaltı kararı verdi. Aytemiz Alanyasporlu Cisse, iki penaltı atışından yararlanamadı.

Alanyaspor - Erzurumspor maçından kareler

İşte Alanyaspor - BB Erzurumspor maçından kareler...

Alanyaspor - Erzurumspor maçından kareler
Alanyaspor - Erzurumspor maçından kareler
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