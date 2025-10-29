BURSA BUSKİ su kesintisi! 29 Ekim Bursa’da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi sorgula

CANLI SKOR ANA SAYFA
Bursa'da su kesintisi var mı? 29 Ekim sular ne zaman gelecek? Bursa'da yaşayan vatandaşlar, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü su kesintisi olup olmadığını ve kesintinin hangi saatlerde süreceğini araştırıyor. Peki, "BUSKİ su kesintisi hangi bölgeleri etkiliyor?" ve "Sular ne zaman gelecek?" BUSKİ, şehir genelinde planlı bakım ve onarım çalışmaları yaparken bazı mahallelerde geçici su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Bu çalışmalardan etkilenen bölgelerde yaşayanlar, suların geri ne zaman verileceğini merak ediyor. Güncel bilgileri öğrenmek için BUSKİ su kesintisi sorgulama sayfası kullanılabilir.

BURSA SU KESİNTİSİ 29 EKİM ÇARŞAMBA

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), şehir genelinde bakım, onarım ve arıza çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde geçici su kesintisi uygulayacağını açıkladı. Kesinti süresi ve etkilenebilecek bölgeler, çalışmaların tamamlanma hızına göre değişiklik gösterebiliyor.

BURSA SU KESİNTİSİ 29 EKİM

