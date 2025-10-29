Galeri Haberler BURSA BUSKİ su kesintisi! 29 Ekim Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi sorgula

BURSA BUSKİ su kesintisi! 29 Ekim Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi sorgula

Bursa'da su kesintisi var mı? 29 Ekim sular ne zaman gelecek? Bursa'da yaşayan vatandaşlar, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü su kesintisi olup olmadığını ve kesintinin hangi saatlerde süreceğini araştırıyor. Peki, "BUSKİ su kesintisi hangi bölgeleri etkiliyor?" ve "Sular ne zaman gelecek?" BUSKİ, şehir genelinde planlı bakım ve onarım çalışmaları yaparken bazı mahallelerde geçici su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Bu çalışmalardan etkilenen bölgelerde yaşayanlar, suların geri ne zaman verileceğini merak ediyor. Güncel bilgileri öğrenmek için BUSKİ su kesintisi sorgulama sayfası kullanılabilir.