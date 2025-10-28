Galeri Haberler BURSA BUSKİ su kesintisi! 28 Ekim Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi sorgula

Bursa'da bazı bölgelerde 28 Ekim Salı günü su kesintisi yaşanıyor. Bursa halkı, özellikle internet üzerinden ve sosyal medyada, "Bursa su kesintisi ne zaman sona erecek? Sular hangi saatlerde gelecek?" sorularına yanıt arıyor. Kesintinin etkilediği bölgeler ve suların tekrar verileceği saatler, BUSKİ'nin resmi web sitesi, mobil uygulaması ve sosyal medya hesapları üzerinden anlık olarak duyuruluyor. Bu sayede vatandaşlar, mağduriyet yaşamadan planlarını yapabiliyor.