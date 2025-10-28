BURSA BUSKİ su kesintisi! 28 Ekim Bursa’da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi sorgula

BURSA (BUSKİ) SU KESİNTİSİ
Adalet, Ahmetbey, Aksungur, Alaaddin, Alacahırka(bir kısmı), Alemdar, Alipaşa, Altınova(bir kısmı), Altıparmak, Armutköy, Atıcılar(bir kısmı), Çırpan, Çukurcaköy, Doğanevler, Emek Adnan Menderes, Emek Zekai Gümüşdiş, Emek, Fatih Sultan Mehmet, Gaziakdemir, Geçit, Hamitler(bir kısmı), Hocahasan, Hürriyet, İbrahimpaşa, İntizam, İstiklal, İvazpaşa, Kavaklı, Kuruçeşme, Küçükbalıklı(bir kısmı), Maksem, Mollafenari, Mollagürani, Nilüferköy, Orman Bölge Md., Osmangazi, Panayır, Pınarbaşı, Selimiye, Soğanlı, Soğukkuyu, Şahabettinpaşa, Tahtakale, Veyselkarani, Yenibağlar, Yeniceabat, Yenikaraman
75.Yıl, Arabayatağı, Bağlaraltı, Baruthane(üst kısmı), Çınarönü, Davutkadı, Değirmenlikızık(alt kısmı), Eğitim(üst kısmı), Emirsultan, Erikli, Ertuğrulgazi(üst kısmı), Esenevler, Fidyekızık, Hacıseyfettin, Hocataşkın, Kaplıkaya, Karaağaç, Karamazak, Kurtoğlu, Maltepe, Mehmetakifersoy(üst kısmı), Mevlana, Meydancık, Musababa(bir kısmı), Namazgah, Piremir(bir kısmı), Samanlı, Selimzade, Sıracevizler, Sinandede, Şükraniye(bir kısmı), Ulus, Umurbey(alt kısmı), Yavuzselim, Yediselviler, Yeşil, Yeşilyayla, Yıldırım(üst kısmı), Zümrütevler(Çiçek Cad.alt kısmı)
Alaaddinbey, Beşevler, Çalı, Demirci, Esentepe, Kültür, Tahtalı, Üçevler, Ürünlü, Yaylacık
Akköy, Aydınpınar, Bademli(üst bölge), Çınarlı, Dedeköy, Dereköy, Güzelyalı Burgaz, Güzelyalı Eğitim, Güzelyalı Siteler, Güzelyalı Yalı, İpekyayla, Kaymakoba, Küçükyenice, Mirzaoba, Mürsel, Ülkü, Yaylacık, Yenimahalle, Yörükali