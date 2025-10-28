CANLI SKOR ANA SAYFA
BURSA BUSKİ su kesintisi! 28 Ekim Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi sorgula

BURSA BUSKİ su kesintisi! 28 Ekim Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi sorgula

Bursa'da bazı bölgelerde 28 Ekim Salı günü su kesintisi yaşanıyor. Bursa halkı, özellikle internet üzerinden ve sosyal medyada, "Bursa su kesintisi ne zaman sona erecek? Sular hangi saatlerde gelecek?" sorularına yanıt arıyor. Kesintinin etkilediği bölgeler ve suların tekrar verileceği saatler, BUSKİ'nin resmi web sitesi, mobil uygulaması ve sosyal medya hesapları üzerinden anlık olarak duyuruluyor. Bu sayede vatandaşlar, mağduriyet yaşamadan planlarını yapabiliyor.

BURSA BUSKİ su kesintisi! 28 Ekim Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi sorgula

BURSA BUSKİ su kesintisi! 28 Ekim Bursa’da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi sorgula

BURSA SU KESİNTİSİ 28 EKİM

Alacahırka(bir kısmı), Alaşarköy, Atıcılar(bir kısmı), Çekirge, Çeltikköy, Demirkapı, Dikkaldırım, Dobruca(köy hariç), Hamzabey, Hüdavendigar, İnkaya(alt kısmı), Kocanaip, Kükürtlü, Mehmet Akif, Muradiye, Namık Kemal, Ovaakça Çeşmebaşı, Ovaakça Eğitim, Ovaakça Merkez, Ovaakça Santral, Sırameşeler, Yahşibey, Zafer

Akçağlayan, Çelebi Mehmet, Değirmenlikızık(üst kısmı), Değirmenönü, Demetevler, Hacivat, İsabey, Karapınar, Mollaarap, Musababa(bir kısmı), Piremir(bir kısmı), Şirinevler, Teferrüç, Umurbey(üst kısmı), Vakıf, Yenimahalle, Yiğitler, Yiğitler Otosansit, Zümrütevler(Çiçek Cad.üst kısmı)

19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, Ahmet Yesevi, Altınşehir, Ataevler, Badırga, Badırga Sanayi, Badırga DİKOSAB(Deri), Balat, Barış, Bursa OSB, Büyükbalıklı, Cumhuriyet, Çatalağıl, Çaylı, Doğanköy, Dumlupınar, Ertuğrul, Fethiye, Gökçeköy, Görükle, Işıktepe, İhsaniye, İrfaniye, Karacaoba, Karaman, Konaklı,Kurtuluş(Kocatepe Cad.alt kısmı), Minareliçavuş, NOSAB, Özlüce, Yolçatı, Yüzüncüyıl

Altıntaş, Bademli(alt bölge), Balabancık, Çağrışan, Çekrice, Eğerce, Esence, Göynüklü, Halitpaşa, Hançerli, Hasanbey, Kumyaka, Mesudiye, Mütareke, Orhaniye, Ömerbey, Söğütpınar, Şükrüçavuş

BURSA BUSKİ su kesintisi! 28 Ekim Bursa’da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi sorgula

28 EKİM BURSA SU KESİNTİSİ

Ahmetpaşa, Akpınar, Aktarhüssam, Alacamescit, Altınova(bir kısmı), Bağlarbaşı, Bahar, Başaran, Çiftehavuzlar, Çirişhane, Demirtaş Barbaros, Demirtaş Cumhuriyet, Demirtaş Dumlupınar, Demirtaş Sakarya, Demirtaşpaşa, Dereçavuşköy, Doğanbey, Ebu İshak, Elmasbahçeler, Fatih, Gülbahçe, Güneştepe, Hacı İlyas, Hamitler(bir kısmı), Hocaalizade, İsmetiye, Kayıhan, Kemerçeşme(bir kısmı), Kırcaali, Kiremitçi, Koğukçınar, Küçükbalıklı(bir kısmı), Küplüpınar, Nalbantoğlu, Orhanbey, Reyhan, Sakarya, Santralgaraj, Selamet, Şehreküstü, Tahtakale(alt kısım), Tayakadın, Tuna, Tuzpazarı, Ulu, Yenikent, Yeşilova, Yunuseli

152 Evler, Anadolu, Baruthane(alt kısmı), Beyazıt, Davutdede, Duaçınarı, Eğitim(alt kısmı), Ertuğrulgazi(alt kısmı), Güllük, Kazımkarabekir, Mehmetakifersoy(alt kısmı), Millet, Mimarsinan, Ortabağlar, Sakarya, Selçukbey, Siteler, Şükraniye(bir kısmı), Vatan, Yıldırım(alt kısmı), Yunusemre

30 Ağustos Zafer, Akçalar, Balkan, Çamlıca, Gümüştepe, Hasanağa, Hasanağa Toki, HOSAB, İrfaniye Emekli Tokileri, Kayapa, Kayapa OSB, Kayapa Toki, Kızılcıklı, Konak, Kurtuluş(Kocatepe Cad.üst kısmı), Odunluk

BURSA BUSKİ su kesintisi! 28 Ekim Bursa’da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi sorgula

BURSA (BUSKİ) SU KESİNTİSİ

Adalet, Ahmetbey, Aksungur, Alaaddin, Alacahırka(bir kısmı), Alemdar, Alipaşa, Altınova(bir kısmı), Altıparmak, Armutköy, Atıcılar(bir kısmı), Çırpan, Çukurcaköy, Doğanevler, Emek Adnan Menderes, Emek Zekai Gümüşdiş, Emek, Fatih Sultan Mehmet, Gaziakdemir, Geçit, Hamitler(bir kısmı), Hocahasan, Hürriyet, İbrahimpaşa, İntizam, İstiklal, İvazpaşa, Kavaklı, Kuruçeşme, Küçükbalıklı(bir kısmı), Maksem, Mollafenari, Mollagürani, Nilüferköy, Orman Bölge Md., Osmangazi, Panayır, Pınarbaşı, Selimiye, Soğanlı, Soğukkuyu, Şahabettinpaşa, Tahtakale, Veyselkarani, Yenibağlar, Yeniceabat, Yenikaraman

75.Yıl, Arabayatağı, Bağlaraltı, Baruthane(üst kısmı), Çınarönü, Davutkadı, Değirmenlikızık(alt kısmı), Eğitim(üst kısmı), Emirsultan, Erikli, Ertuğrulgazi(üst kısmı), Esenevler, Fidyekızık, Hacıseyfettin, Hocataşkın, Kaplıkaya, Karaağaç, Karamazak, Kurtoğlu, Maltepe, Mehmetakifersoy(üst kısmı), Mevlana, Meydancık, Musababa(bir kısmı), Namazgah, Piremir(bir kısmı), Samanlı, Selimzade, Sıracevizler, Sinandede, Şükraniye(bir kısmı), Ulus, Umurbey(alt kısmı), Yavuzselim, Yediselviler, Yeşil, Yeşilyayla, Yıldırım(üst kısmı), Zümrütevler(Çiçek Cad.alt kısmı)

Alaaddinbey, Beşevler, Çalı, Demirci, Esentepe, Kültür, Tahtalı, Üçevler, Ürünlü, Yaylacık

Akköy, Aydınpınar, Bademli(üst bölge), Çınarlı, Dedeköy, Dereköy, Güzelyalı Burgaz, Güzelyalı Eğitim, Güzelyalı Siteler, Güzelyalı Yalı, İpekyayla, Kaymakoba, Küçükyenice, Mirzaoba, Mürsel, Ülkü, Yaylacık, Yenimahalle, Yörükali

