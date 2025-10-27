CANLI SKOR ANA SAYFA
Bursa BUSKİ su kesintisi! 27 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 27 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa'da bazı ilçelerde 27 Ekim 2025 tarihinde planlı su kesintisi uygulanacak. BUSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, kesinti nedeniyle vatandaşlar bir süre suya erişimde sıkıntı yaşayacak. Özellikle Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde bazı mahalleler bu kesintiden etkilenecek. Bursa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? sorusu halkın gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar, Bursa'da suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, 27 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? İşte detaylar!

Bursa BUSKİ su kesintisi! 27 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 27 Ekim Bursa’da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

27 EKİM BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ

Alacahırka(bir kısmı), Alaşarköy, Atıcılar(bir kısmı), Çekirge, Çeltikköy, Demirkapı, Dikkaldırım, Dobruca(köy hariç), Hamzabey, Hüdavendigar, İnkaya(alt kısmı), Kocanaip, Kükürtlü, Mehmet Akif, Muradiye, Namık Kemal, Ovaakça Çeşmebaşı, Ovaakça Eğitim, Ovaakça Merkez, Ovaakça Santral, Sırameşeler, Yahşibey, Zafer

Akçağlayan, Çelebi Mehmet, Değirmenlikızık(üst kısmı), Değirmenönü, Demetevler, Hacivat, İsabey, Karapınar, Mollaarap, Musababa(bir kısmı), Piremir(bir kısmı), Şirinevler, Teferrüç, Umurbey(üst kısmı), Vakıf, Yenimahalle, Yiğitler, Yiğitler Otosansit, Zümrütevler(Çiçek Cad.üst kısmı)

19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, Ahmet Yesevi, Altınşehir, Ataevler, Badırga, Badırga Sanayi, Badırga DİKOSAB(Deri), Balat, Barış, Bursa OSB, Büyükbalıklı, Cumhuriyet, Çatalağıl, Çaylı, Doğanköy, Dumlupınar, Ertuğrul, Fethiye, Gökçeköy, Görükle, Işıktepe, İhsaniye, İrfaniye, Karacaoba, Karaman, Konaklı,Kurtuluş(Kocatepe Cad.alt kısmı), Minareliçavuş, NOSAB, Özlüce, Yolçatı, Yüzüncüyıl

Altıntaş, Bademli(alt bölge), Balabancık, Çağrışan, Çekrice, Eğerce, Esence, Göynüklü, Halitpaşa, Hançerli, Hasanbey, Kumyaka, Mesudiye, Mütareke, Orhaniye, Ömerbey, Söğütpınar, Şükrüçavuş

Adaköy, Ağaköy, Canbazlar, Hasanköy, İğdir, İstiklal, Karahıdır, Kazıklı, Kumlukalan, Kurtuluş, Yenidoğan, Zafer

Bursa BUSKİ su kesintisi! 27 Ekim Bursa’da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

BURSA SU KESİNTİSİ 27 EKİM PAZARTESİ

Ahmetpaşa, Akpınar, Aktarhüssam, Alacamescit, Altınova(bir kısmı), Bağlarbaşı, Bahar, Başaran, Çiftehavuzlar, Çirişhane, Demirtaş Barbaros, Demirtaş Cumhuriyet, Demirtaş Dumlupınar, Demirtaş Sakarya, Demirtaşpaşa, Dereçavuşköy, Doğanbey, Ebu İshak, Elmasbahçeler, Fatih, Gülbahçe, Güneştepe, Hacı İlyas, Hamitler(bir kısmı), Hocaalizade, İsmetiye, Kayıhan, Kemerçeşme(bir kısmı), Kırcaali, Kiremitçi, Koğukçınar, Küçükbalıklı(bir kısmı), Küplüpınar, Nalbantoğlu, Orhanbey, Reyhan, Sakarya, Santralgaraj, Selamet, Şehreküstü, Tahtakale(alt kısım), Tayakadın, Tuna, Tuzpazarı, Ulu, Yenikent, Yeşilova, Yunuseli

152 Evler, Anadolu, Baruthane(alt kısmı), Beyazıt, Davutdede, Duaçınarı, Eğitim(alt kısmı), Ertuğrulgazi(alt kısmı), Güllük, Kazımkarabekir, Mehmetakifersoy(alt kısmı), Millet, Mimarsinan, Ortabağlar, Sakarya, Selçukbey, Siteler, Şükraniye(bir kısmı), Vatan, Yıldırım(alt kısmı), Yunusemre

30 Ağustos Zafer, Akçalar, Balkan, Çamlıca, Gümüştepe, Hasanağa, Hasanağa Toki, HOSAB, İrfaniye Emekli Tokileri, Kayapa, Kayapa OSB, Kayapa Toki, Kızılcıklı, Konak, Kurtuluş(Kocatepe Cad.üst kısmı), Odunluk

Bursa BUSKİ su kesintisi! 27 Ekim Bursa’da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

BURSA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
Adalet, Ahmetbey, Aksungur, Alaaddin, Alacahırka(bir kısmı), Alemdar, Alipaşa, Altınova(bir kısmı), Altıparmak, Armutköy, Atıcılar(bir kısmı), Çırpan, Çukurcaköy, Doğanevler, Emek Adnan Menderes, Emek Zekai Gümüşdiş, Emek, Fatih Sultan Mehmet, Gaziakdemir, Geçit, Hamitler(bir kısmı), Hocahasan, Hürriyet, İbrahimpaşa, İntizam, İstiklal, İvazpaşa, Kavaklı, Kuruçeşme, Küçükbalıklı(bir kısmı), Maksem, Mollafenari, Mollagürani, Nilüferköy, Orman Bölge Md., Osmangazi, Panayır, Pınarbaşı, Selimiye, Soğanlı, Soğukkuyu, Şahabettinpaşa, Tahtakale, Veyselkarani, Yenibağlar, Yeniceabat, Yenikaraman

75.Yıl, Arabayatağı, Bağlaraltı, Baruthane(üst kısmı), Çınarönü, Davutkadı, Değirmenlikızık(alt kısmı), Eğitim(üst kısmı), Emirsultan, Erikli, Ertuğrulgazi(üst kısmı), Esenevler, Fidyekızık, Hacıseyfettin, Hocataşkın, Kaplıkaya, Karaağaç, Karamazak, Kurtoğlu, Maltepe, Mehmetakifersoy(üst kısmı), Mevlana, Meydancık, Musababa(bir kısmı), Namazgah, Piremir(bir kısmı), Samanlı, Selimzade, Sıracevizler, Sinandede, Şükraniye(bir kısmı), Ulus, Umurbey(alt kısmı), Yavuzselim, Yediselviler, Yeşil, Yeşilyayla, Yıldırım(üst kısmı), Zümrütevler(Çiçek Cad.alt kısmı)

Akköy, Aydınpınar, Bademli(üst bölge), Çınarlı, Dedeköy, Dereköy, Güzelyalı Burgaz, Güzelyalı Eğitim, Güzelyalı Siteler, Güzelyalı Yalı, İpekyayla, Kaymakoba, Küçükyenice, Mirzaoba, Mürsel, Ülkü, Yaylacık, Yenimahalle, Yörükali

Alaaddinbey, Beşevler, Çalı, Demirci, Esentepe, Kültür, Tahtalı, Üçevler, Ürünlü, Yaylacık

Barakfakih, Barakfakih OSB, Dudaklı, Narlıdere, Serme

