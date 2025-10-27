Galeri Haberler Bursa BUSKİ su kesintisi! 27 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa'da bazı ilçelerde 27 Ekim 2025 tarihinde planlı su kesintisi uygulanacak. BUSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, kesinti nedeniyle vatandaşlar bir süre suya erişimde sıkıntı yaşayacak. Özellikle Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde bazı mahalleler bu kesintiden etkilenecek. Bursa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? sorusu halkın gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar, Bursa'da suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, 27 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? İşte detaylar!