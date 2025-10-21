CANLI SKOR ANA SAYFA
ANKARA HAVA DURUMU: 22 Ekim Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

22 Ekim Çarşamba günü Ankara'da hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre başkentte parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Peki gündüz ve gece sıcaklıkları kaç derece olacak? Öğle saatlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek mi? Önümüzdeki 5 gün boyunca Ankara'da hava koşulları nasıl değişecek? Yer yer sağanak yağış veya rüzgar dalgalanmaları olacak mı? Hafta ortasında dışarı çıkacak vatandaşlar hangi saatlerde daha dikkatli olmalı? 22 Ekim Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Başkent genelinde parçalı bulutlu ve zaman zaman açık alanlar görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, sıcaklıklar gündüzleri 15–20°C civarında olacak, gece saatlerinde ise 7–10°C'ye düşebilir.

ANKARA HAVA DURUMU: 22 Ekim Çarşamba Ankara’da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

5 günlük hava durumu tahminleri, hafta boyunca Ankara'da yer yer bulutlu havaların etkili olacağını, kısa süreli sağanak yağış ihtimalinin bulunduğunu gösteriyor. Rüzgarın zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Ankara'da yaşayanlar ve şehir içi ulaşım planlayanlar, günlük tahminleri kontrol ederek ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmalı.

