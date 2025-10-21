Galeri Haberler ANKARA HAVA DURUMU: 22 Ekim Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

22 Ekim Çarşamba günü Ankara'da hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre başkentte parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Peki gündüz ve gece sıcaklıkları kaç derece olacak? Öğle saatlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek mi? Önümüzdeki 5 gün boyunca Ankara'da hava koşulları nasıl değişecek? Yer yer sağanak yağış veya rüzgar dalgalanmaları olacak mı? Hafta ortasında dışarı çıkacak vatandaşlar hangi saatlerde daha dikkatli olmalı? 22 Ekim Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!