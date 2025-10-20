CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Galeri Haberler 29 Ekim noterler açık mı? 29 Ekim'de noterler çalışıyor mu 2025?

29 Ekim noterler açık mı? 29 Ekim'de noterler çalışıyor mu 2025?

29 Ekim, Türkiye için büyük bir öneme sahip Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor ve bu resmi tatil gününde noter işlemleri yapmak isteyenler "29 Ekim noterler açık mı?" sorusunu merak ediyor. Resmi tatil olması sebebiyle noterler kapalı olduğundan, bu gün yapılması planlanan işlemler bir sonraki iş gününe ertelenecek. Ayrıca bazı özel durumlar dışında noterlerin tatilde hizmet vermediğini bilmek, vatandaşların zaman kaybını önlemesine yardımcı olur. Noter işlemlerini son dakika yapmak yerine, tatil öncesi veya sonrası planlamak daha güvenli ve pratik olacaktır. Peki, 29 Ekim noterler açık mı? 29 Ekim'de noterler çalışıyor mu? İşte detaylar!

29 Ekim noterler açık mı? 29 Ekim'de noterler çalışıyor mu 2025?

29 Ekim noterler açık mı? 29 Ekim’de noterler çalışıyor mu 2025?

29 EKİM NOTERLER AÇIK MI?

Resmi tatil olan 29 Ekim'de Türkiye'deki tüm noterler kapalıdır ve işlem yapılamaz.

29 Ekim noterler açık mı? 29 Ekim’de noterler çalışıyor mu 2025?

29 EKİM'DE NOTERLER ÇALIŞIYOR MU 2025?

Noterler, imza onayları, vekaletnameler, resmi belgeler ve tapu işlemleri gibi hizmetleri sunamaz. Bu nedenle 29 Ekim'de acil noter işlemi planlayan vatandaşların tatil öncesinde işlemlerini tamamlaması veya tatil sonrası için randevu alması önerilir.

29 Ekim noterler açık mı? 29 Ekim’de noterler çalışıyor mu 2025?

29 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ NOTERLER KAPALI MI?

2025 yılında da resmi tatil kapsamında, tüm noterler kapalı olacaktır.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor