29 Ekim noterler açık mı? 29 Ekim'de noterler çalışıyor mu 2025?

29 Ekim, Türkiye için büyük bir öneme sahip Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor ve bu resmi tatil gününde noter işlemleri yapmak isteyenler "29 Ekim noterler açık mı?" sorusunu merak ediyor. Resmi tatil olması sebebiyle noterler kapalı olduğundan, bu gün yapılması planlanan işlemler bir sonraki iş gününe ertelenecek. Ayrıca bazı özel durumlar dışında noterlerin tatilde hizmet vermediğini bilmek, vatandaşların zaman kaybını önlemesine yardımcı olur. Noter işlemlerini son dakika yapmak yerine, tatil öncesi veya sonrası planlamak daha güvenli ve pratik olacaktır. Peki, 29 Ekim noterler açık mı? 29 Ekim'de noterler çalışıyor mu? İşte detaylar!