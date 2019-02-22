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Avni Yıldırım ve Amerikalı Dirrell basın toplantısında birbirine girdi
Boksör Avni Yıldırım, unvan maçına çıkacağı rakibi Anthony Dirrell ile düzenlenen basın toplantısında birbirine girdi.
22 Şubat 2019 Cuma 11:55
Güncelleme: 22.02.2019 11:57
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Boksör Avni Yıldırım ile Amerikalı rakibi Dirrell, unvan maçı öncesi basın toplantısında bu sabaha karşı ABD'nin Minneapolis şehrinde yüz yüze geldi.
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Sakin başlayan ve Avni Yıldırım'ın, 'Kazanmak için geldik kazanacağız' diye başladığı toplantı dakikalar ilerledikçe iyice gerildi.
Çok gergin anların yaşandığı yüzleşmede Anthony Dirrell, çeviride yapılan bir hatayı rezalet olarak niteledi ve olayı büyüttü. Avni Yıldırım da duruma müdahale edince Dirrell, bu kez Yıldırım'ın üzerine yürüdü.
Avni Yıldırım: "Dirrell'i emekli edeceğim"
Basın toplantısında maç hakkında açıklamalarda bulunan Avni Yıldırım, "Hayalini kurduğumuz şampiyonluk için geldim ve şampiyonluğu alarak geri döneceğim. Dirrell eski şampiyon. Geleceğin şampiyonu değil. Dirrel'i emekli edeceğim" ifadelerini kullandı.