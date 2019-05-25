TFF Hasan Şaş için harekete geçti - Fotomaç
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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TFF Hasan Şaş için harekete geçti

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan zorlu mücadelenin ardından, "İlk defa kavgada ben yoktum" diyen Hasan Şaş, Türkiye Futbol Federasyonu'nu harekete geçirdi.
25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:41
TFF Hasan Şaş için harekete geçti

Medipol Başakşehir maçında, yedek kulübesinde iki antrenör bulunabileceği için kontenjana takılan ve tribüne çıkan Hasan Şaş'ın saldırı ve küfürlü görüntüleri sosyal medyaya düştü.

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TFF Hasan Şaş için harekete geçti

Saha içinde yer alan bir emniyet görevlisinin çektiği iddia edilen görüntülerde Şaş, akredite olmadığı halde sahaya inmiş, golün sevincini Fatih Terim ile paylaşmış, kendisine engel olmaya çalışan özel güvenlik Ömer Kılıç'ı itmişti.

TFF Hasan Şaş için harekete geçti

Hakem ve temsilci raporlarında yer almayan bu görüntüler nedeniyle Hasan Şaş maçın ardından açıklama yapmış, "İlk defa (kavgada) ben yoktum. Tribündeydim biliyorsunuz.

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TFF Hasan Şaş için harekete geçti

Çünkü, 3 yardımcı antrenörün biri her hafta değişmeli olarak tribünde kalıyor. Olayların hiçbirini görmedim. Neler oldu, bilmiyorum. Soracağım, izleyeceğim, öğreneceğim" demişti.

TFF Hasan Şaş için harekete geçti

BİR BAŞKA TEHLİKE, 6222

Ancak Hasan Şaş'ın bu konuşmalarının doğru olmadığı görüntülerle ispatlandı. Bunun üzerine TFF harekete geçti.

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