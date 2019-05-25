TFF Hasan Şaş için harekete geçti

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan zorlu mücadelenin ardından, "İlk defa kavgada ben yoktum" diyen Hasan Şaş, Türkiye Futbol Federasyonu'nu harekete geçirdi.
25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:41
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Medipol Başakşehir maçında, yedek kulübesinde iki antrenör bulunabileceği için kontenjana takılan ve tribüne çıkan Hasan Şaş'ın saldırı ve küfürlü görüntüleri sosyal medyaya düştü.
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Saha içinde yer alan bir emniyet görevlisinin çektiği iddia edilen görüntülerde Şaş, akredite olmadığı halde sahaya inmiş, golün sevincini Fatih Terim ile paylaşmış, kendisine engel olmaya çalışan özel güvenlik Ömer Kılıç'ı itmişti.
Hakem ve temsilci raporlarında yer almayan bu görüntüler nedeniyle Hasan Şaş maçın ardından açıklama yapmış, "İlk defa (kavgada) ben yoktum. Tribündeydim biliyorsunuz.