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Belhanda Galatasaray'daki geleceği için kararını verdi
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da geleceği merak edilen futbolcuların başında Younnes Belhanda geliyor. Faslı futbolcunun sezonun sona ermesiyle talipleri artmış, adı Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e 13 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olacağı yazılmıştı. Belhanda ise geleceği hakkında kararını verdi. İşte detaylar...
25 Mayıs 2019 Cumartesi 10:01 Güncelleme: 25.05.2019 10:07
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Dinamo Kiev'e 8 milyon Euro bonservis + 1.5 milyon Euro bonus ödeyen sarı-kırmızılılar, Belhanda için 10 milyon euronun altında gelecek teklifleri değerlendirmeyecek.
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Galatasaray'da mutlu olan Faslı 10 numara, 2021'de bitecek sözleşmesini 1 yıl uzatmak istiyor.
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