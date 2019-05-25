Belhanda Galatasaray'daki geleceği için kararını verdi - Fotomaç
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Belhanda Galatasaray'daki geleceği için kararını verdi

Belhanda Galatasaray'daki geleceği için kararını verdi

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da geleceği merak edilen futbolcuların başında Younnes Belhanda geliyor. Faslı futbolcunun sezonun sona ermesiyle talipleri artmış, adı Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e 13 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olacağı yazılmıştı. Belhanda ise geleceği hakkında kararını verdi. İşte detaylar...
25 Mayıs 2019 Cumartesi 10:01 Güncelleme: 25.05.2019 10:07
Belhanda Galatasaray'daki geleceği için kararını verdi

Devre arasında Al-İttihad'ın 9 milyon Euro bonservis ödemeyi göze aldığı Belhanda'nın adı bir başka Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile anılmaya başlamıştı.

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Belhanda Galatasaray'daki geleceği için kararını verdi

Dinamo Kiev'e 8 milyon Euro bonservis + 1.5 milyon Euro bonus ödeyen sarı-kırmızılılar, Belhanda için 10 milyon euronun altında gelecek teklifleri değerlendirmeyecek.

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Belhanda Galatasaray'daki geleceği için kararını verdi

Suudi Arabistan kulüplerinin radarında olan Belhanda'nın kimse ile görüşmediği ortaya çıktı.

Belhanda Galatasaray'daki geleceği için kararını verdi

Galatasaray'da mutlu olan Faslı 10 numara, 2021'de bitecek sözleşmesini 1 yıl uzatmak istiyor.

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Belhanda Galatasaray'daki geleceği için kararını verdi

Galatasaray, beklediği teklifi almazsa Belhanda'yı satmayacak ve 3 milyon 350 bin Euro garanti ücretinde indirime gitmesi halinde oyuncunun sözleşmesini uzatacak.

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