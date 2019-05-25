Fatih Terim istedi yıldız futbolcu geliyor!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer harekatı başladı. Gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen sarı kırmızılılar, ligin son maçında Sivasspor'a 4-3 mağlup oldu. Cimbomlu yöneticiler bu karşılaşmanın ardından Fatih Terim'in transfer listesinde olan Sivassporlu yıldız futbolcu ile bir araya geldi. İşte detaylar...

25 Mayıs 2019 Cumartesi 09:08 Güncelleme: 25.05.2019 09:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





