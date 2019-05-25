Fatih Terim istedi yıldız futbolcu geliyor! - Fotomaç
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Fatih Terim istedi yıldız futbolcu geliyor!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer harekatı başladı. Gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen sarı kırmızılılar, ligin son maçında Sivasspor'a 4-3 mağlup oldu. Cimbomlu yöneticiler bu karşılaşmanın ardından Fatih Terim'in transfer listesinde olan Sivassporlu yıldız futbolcu ile bir araya geldi. İşte detaylar...
25 Mayıs 2019 Cumartesi 09:08 Güncelleme: 25.05.2019 09:36
Fatih Terim istedi yıldız futbolcu geliyor!

Süper Lig'in son haftasında Sivas'a formalite maçı için giden Galatasaray transferde önemli bir adım attı.

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Fatih Terim istedi yıldız futbolcu geliyor!

Takvim'in haberine göre; sarı kırmızılı yöneticiler, Fatih Terim'in listesinde yer alan Sivassporlu Douglas ile bir araya geldi.

Fatih Terim istedi yıldız futbolcu geliyor!

Brezilyalı yıldızla görüşmenin olumlu geçtiği ancak arada parasal pürüzler olduğu öğrenildi.

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Fatih Terim istedi yıldız futbolcu geliyor!

Douglas geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; "Teklifler aldım, yalan yok ama sadece Türkiye'den değil, Japonya'dan da aldım, İtalya'dan da aldım."

Fatih Terim istedi yıldız futbolcu geliyor!

"Bunlar için konuşmayı gerçekten istemiyorum çünkü daha önce de dediğim gibi hala Sivasspor'un futbolcusuyum."

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