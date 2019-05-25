Fatih Terim'in gözdesi için kiralama teklifi! - Fotomaç
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Fatih Terim'in gözdesi için kiralama teklifi!

Spor Toto Süper Lig'de 8 puan geriden gelip şampiyonluğu göğüsleyen Galatasaray'da Belhanda ve Ndiaye'nin takımdan ayrılma ihtimalinin artması üzerine Fatih Terim'in ısrarla takımda görmek istediği yıldız '10' numara için kiralama teklifi yapılacak.
25 Mayıs 2019 Cumartesi 06:58 Güncelleme: 25.05.2019 07:00
Fatih Terim'in gözdesi için kiralama teklifi!

Spor Toto Süper Lig'de 22.şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da gözler transfere çevrilmiş durumda.

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Fatih Terim'in gözdesi için kiralama teklifi!

Yeni sezona Şampiyonlar Ligi gruplarında merhaba diyecek olan Aslan'da hararetli bir transfer operasyonu gerçekleşecek.

Fatih Terim'in gözdesi için kiralama teklifi!

Sarı-kırmızılılar Belhanda'ya Arabistan Ligi'nden gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Fatih Terim'in gözdesi için kiralama teklifi!

Ndiaye'nin de bonservisini almaktan vazgeçen Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar başladı.

Fatih Terim'in gözdesi için kiralama teklifi!

Transferde Fatih Terim'in raporları doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar orta sahaya yıldız bir ismi gündemine aldı.

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