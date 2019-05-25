Fatih Terim'in gözdesi için kiralama teklifi!

Spor Toto Süper Lig'de 8 puan geriden gelip şampiyonluğu göğüsleyen Galatasaray'da Belhanda ve Ndiaye'nin takımdan ayrılma ihtimalinin artması üzerine Fatih Terim'in ısrarla takımda görmek istediği yıldız '10' numara için kiralama teklifi yapılacak.
25 Mayıs 2019 Cumartesi 06:58
Güncelleme: 25.05.2019 07:00
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Spor Toto Süper Lig'de 22.şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da gözler transfere çevrilmiş durumda.
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Yeni sezona Şampiyonlar Ligi gruplarında merhaba diyecek olan Aslan'da hararetli bir transfer operasyonu gerçekleşecek.
Sarı-kırmızılılar Belhanda'ya Arabistan Ligi'nden gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Ndiaye'nin de bonservisini almaktan vazgeçen Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar başladı.
Transferde Fatih Terim'in raporları doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar orta sahaya yıldız bir ismi gündemine aldı.