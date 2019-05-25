Hasan Şaş'tan flaş paylaşım: Yiyorsa...
Galatasaray yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş, Sivasspor-Galatasaray mücadelesi sonrası yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Hasan Şaş'ın Instagram'dan yaptığı paylaşımda yer alan çapıcı ifadeler dikkat çekti.
Galatasaray yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş, Sivasspor - Galatasaray mücadelesi sonrası yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
Hasan Şaş'ın paylaşımında yer alan ifadeler şöyle:
Futbol dünyasını iyi bilirim iyi analiz ederim. Sınırlıdır tabii konuşacaklarımız ne büyük Galatasaray'a ne de onun taraftarına zarar vermem, niyetim budur. TV başında taraftarına şirin efendi görünmeye çalışanlar, ben hem alttan hem üstten, 1993'ten 2002'ye kadar 2002'den 2019'a kadar tarihinizi bilirim.Ne olduğumuzu herkes bilir her şeyimiz adam gibi ortadadır. Efendi görünmeye çalışıp milleti kandırmayın, içinizden nasıl geliyorsa öyle davranın. Yiyorsa...
Hasan Şaş'ın paylaşımında yer alan ifadeler şöyle:
Futbol dünyasını iyi bilirim iyi analiz ederim. Sınırlıdır tabii konuşacaklarımız ne büyük Galatasaray'a ne de onun taraftarına zarar vermem, niyetim budur. TV başında taraftarına şirin efendi görünmeye çalışanlar, ben hem alttan hem üstten, 1993'ten 2002'ye kadar 2002'den 2019'a kadar tarihinizi bilirim.Ne olduğumuzu herkes bilir her şeyimiz adam gibi ortadadır. Efendi görünmeye çalışıp milleti kandırmayın, içinizden nasıl geliyorsa öyle davranın. Yiyorsa...
- 25.05.2019
- Güncelleme: 25.05.2019 08:07
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