Fatih Terim'den Şampiyonlar Ligi paylaşımı: Bir hayalim var
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray’a adanmış hayatımda 5 yıla daha imza atmak demek, ‘bir hayalim var, neden olmasın’ için bir başlangıçtır" ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu zirvede bitirerek lig tarihinin 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, sarı-kırmızı takımın başındaki 8. lig, toplamda ise 19. kupasını kazanmış oldu.
Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen kupa töreninde de 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atan Terim, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Deneyimli çalıştırıcı, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Galatasaray'a adanmış hayatımda 5 yıla daha imza atmak demek, 'bir hayalim var, neden olmasın' için bir başlangıçtır. Bizi başarıya götüren, bu yılı 2 kupa ile bitirmemizi sağlayan en önemli etken 30 milyon Galatasaraylının emeği, desteği ve duasıyla oluşturduğu zihinsel ve ruhsal bütünleşmedir. Bir hayalimiz var tüm Galatasaraylılar: Neden olmasın."
- 26.05.2019
- Güncelleme: 26.05.2019 20:26
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar Emre belözoğlu büyük fenerli çok yakışır fenerin başına
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar ersun yanal zeniti eleyecegiz kupayı alacagız ve ikinci yarının lideri olacağız dedi.. en iyi yaptıgı şey Fener tirübün lider yanına aldı
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Abdullah Avcı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek!
Toplam 1
Yorum
Sinan Avcı A plus hoca olamadı arabayı hep devirdi başarısı varsa duyan söyleşin
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