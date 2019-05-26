Fatih Terim'den Şampiyonlar Ligi paylaşımı: Bir hayalim var
26 Mayıs 2019, Pazar
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'den Şampiyonlar Ligi paylaşımı: Bir hayalim var

Fatih Terim'den Şampiyonlar Ligi paylaşımı: Bir hayalim var

Galatasaray , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray’a adanmış hayatımda 5 yıla daha imza atmak demek, ‘bir hayalim var, neden olmasın’ için bir başlangıçtır" ifadelerini kullandı.

'de 2018-2019 sezonunu zirvede bitirerek lig tarihinin 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Teknik Direktör , sarı-kırmızı takımın başındaki 8. lig, toplamda ise 19. kupasını kazanmış oldu.

Stadyumu'nda düzenlenen kupa töreninde de 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atan Terim, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Deneyimli çalıştırıcı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray'a adanmış hayatımda 5 yıla daha imza atmak demek, 'bir hayalim var, neden olmasın' için bir başlangıçtır. Bizi başarıya götüren, bu yılı 2 kupa ile bitirmemizi sağlayan en önemli etken 30 milyon Galatasaraylının emeği, desteği ve duasıyla oluşturduğu zihinsel ve ruhsal bütünleşmedir. Bir hayalimiz var tüm Galatasaraylılar: Neden olmasın."

  1. 26.05.2019
  2. Güncelleme: 26.05.2019 20:26
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