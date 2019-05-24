Demir Grup Sivasspor 4-3 Galatasaray | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 34.haftasında Galatasaray, Sivasspor deplasmanına rotasyonlu kadrosuyla çıktı. Sarı-kırmızılılar hızlı başladığı maçta Linnes ve Muğdat'ın golleriye 2-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Yiğidolar Rybalka ve Hakan Arslan'ın attığı gollerle eşitliği sağladı ve ilk yarı 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi Sivasspor oldu. Kırmızı-beyazlılar, Rybalka ve Kone'nin golleriyle maçta 4-2 öne geçti. Galatasaray'da Muğdat Çelik 82.dakikada durumu 4-3'e getirdi ve maç Sivasspor'un 4-3'lük üstünlüğü ile sona erdi.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, şampiyonluğu doyasıya kutlamak istediklerini söyledi.

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında tribüne gönderilen ve tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen teknik direktör Fatih Terim'in yerine, Sivasspor'un Galatasaray'ı 4-3 yendiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına Levent Şahin katıldı.

Şahin, kendileri için önemli olanın Sivas'a şampiyon gelip şampiyon dönmek olduğunu belirtti.

Takımda bugün revizyona gidildiğini aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Sonuçta ne olursa olsun bugün formayı terleten oyuncularımız hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda bugüne kadar mücadele eden arkadaşlarımızdı. İnanıyorum ki onlarla konuştuğumuzda ne oyundan ne de skordan memnundurlar, diye düşünüyorum. Gönül kazanıp dönmek isterdi ama maalesef olmadı. Düşüncemiz, yarından itibaren şampiyonluğu doyasıya kutlamak. Çünkü gerçekten zorlu bir süreçten geçtik. Bu maçı oturup kendi aramızda analiz edeceğiz ama şu anda odağımız tamamen şampiyonluk kutlamaları. Yorucu geçen bir sezonun ardından hak ettikleri kutlamada bütün takım, seyirci ve camia olarak birlikte olabilmek."



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde Medipol Başakşehir ile oynadıkları müsabakada görev alan futbolculardan büyük çoğunluğuna Sivas deplasmanında kadroda yer vermedi.



ERSEL UZGUR: GALİBİYETLE VEDA ETTİĞİMİZ İÇİN SEVİNÇLİYİZ



Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzgur ise galibiyetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Maça şok bir golle başladık. Yediğimiz gol moralimizi bozsa da ilerleyen dakikalarda gol olabilecek 3-4 pozisyona girdik ve iyi oynamaya başladık. Ama bunun akabinde ikinci golü yedik ve 2-0 mağlup duruma düştük. Ama oyuncularımız sağ olsunlar maçı bırakmadılar, sonuna kadar mücadelelerine devam ettiler. 2-2'yi bulduk hatta devreye 3-2'de girebilirdik. Üçüncü gol pozisyonunu da yakaladık. İkinci devre gene aynı tempoyu devam ettirip istediğimiz golleri bulduk ve taraftarımıza son maçta galibiyetle veda ettiğimiz için sevinçliyiz. Oyuncularımızı kutluyoruz. Burada olduğumuz 23 haftalık dönemde sakatlık ve cezalı ve kadro darlığına rağmen orta sıralarda bitirdik. İyi işi çıkardığımızı düşünüyoruz. tabi ki gönül isterdi burada Avrupa'ya giden bir takımın hocası olarak konuşalım ama bana göre iyi bir iş çıkardık" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, ligin 33. haftasındaki Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü Muslera, Mariano, Belhanda, Fernando, Luyindama, Nagatomo, Feghouli ve Diagne'yi 18 kişilik kadroya almadı, Onyekuru'yu ise yedek soyundurdu.

Galatasaray, Sivasspor deplasmanında sahaya İsmail Çipe, Linnes, Emre Taşdemir, Semih Kaya, Marcao, Donk, Selçuk İnan, Ndiaye, Sinan Gümüş, Muğdat Çelik, Yunus Akgün 11'iyle çıktı.

Onyekuru'nun yanı sıra Batuhan Ahmet Şen, Ahmet Yılmaz Çalık, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Ali Yavuz Kol ve Celil Yüksel ise yedek kulübesinde oturdu.

Batuhan Ahmet Şen, Atalay Babacan ve Celil Yüksel Galatasaray ile Sivasspor 21 Yaş Altı Takımlarının bugün yaptığı maçta sahada yer aldı. Atalay Babacan, bu maçta bir de gol attı.

TERİM LOCADAN İZLEDİ

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında tribüne gönderilen ve tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen teknik direktör Fatih Terim, hakkındaki tedbir kararından dolayı yedek kulübesinde yer alamadı. Terim, karşılaşmayı locadan izledi, yedek kulübesinde ise yardımcı antrenör Levent Şahin oturdu.

Fatih Terim, bu sezon 11. haftadaki Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'nin verdiği toplam 10 maçlık ceza nedeniyle bir süre yedek kulübesinden uzak kalmıştı.

SİVASSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Kırmızı-beyazlı ekip, ligde son maça göre kadroda 3 değişiklikle sahada yer aldı.

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, ligin 33. haftasındaki Ankaragücü maçı kadrosunda görev verdiği kaleci Tolgahan Acar ile Uğur Çiftçi ve Paul Papp'ı bu maçta yedek oturttu. Bu futbolcuların yerine kalede Ali Şaşal Vural, sol bekte Ziya Erdal ve orta sahada Erdoğan Yeşilyurt ilk 11'de görev aldı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray taraftarları kale arkası tribünde kendileri için ayrılan bölümü büyük oranda doldurarak takımlarına destek oldu.

Kırmızı-beyazlı taraftarlara ayrılan bölümde ise büyük boşluklar dikkati çekti.

Sivasspor takımı, "Yeni Darülaceze'yi birlikte yapalım" pankartıyla sahaya çıktı.

Öte yandan 21 Yaş Altı Lig'de deplasmanda Sivasspor'u 3-0 yenen Galatasaray, sezonu şampiyon tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Donk'un pasında topla buluşan ve ceza sahasına giren Linnes'in şutu filelerle buluştu. 0-1

23. dakikada sağ kanattan Diabate'nin ortasında ceza yayı içinde Erdoğan'ın vuruşunda top dışarı çıktı.

30. dakikada Sinan'ın pasında topla buluşan Muhammed'in sert vruşunda top kaleci İsmail'in kucağında kaldı.

34. dakikada Selçuk'un pasında topla buluşan Linnes, topu penaltı noktasındaki Muğdat'a gönderdi. Muğdat şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

43. dakikada kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Rybalka topu ağlara gönderdi. 2-1

45. dakikada Erdoğan'ın şutunda top kaleci İsmail'den döndü. Dönen topu Hakan filelere yolladı. 2-2



46. dakikada soldan ceza alanına giren Erdoğan Yeşilyurt'un çapraz pozisyondan vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci İsmail Çipe kontrol etti.

59. dakikada Diabate'nin sağdan ceza alanına ortasında arka direkte iyi yükselen Kone'nin kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

66. dakikada Torje'nin ceza alanı dışından hafif sol çaprazdan etkili şutunda kaleci İsmail Çipe, topu kornere gönderdi.

73. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında sağdan topla ceza alanına giren Donk, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Sinan Gümüş'e aktardı. Bu futbolcunun altıpas önünden kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

77. dakikada Sivasspor öne geçti. Sağdan gelişen Sivasspor atağında Özer Hurmacı'nın savunmanın arasına gönderdiği topa hareketlenen Rybalka'nın ceza alanından bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.

79. dakikada Sivasspor, farkı 2'ye çıkardı. Rybalka'nın ceza alanı dışından vuruşunda kaleci İsmail Çipe'nin uzaklaştırdığı top, kale alanında boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Kone, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-2.

82. dakikada Galatasaray farkı bire indirdi. Ömer Bayram'ın soldan ceza alanına etkili ortasında ön direğe hareketlenen Muğdat Çelik'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-3.

Mücadele, ev sahibi Sivasspor'un 4-3 üstünlüğüyle tamamlandı.