Çaykur Rizespor 2 - 3 Trabzonspor
24 Mayıs 2019, Cuma
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2 - 3

Çaykur Rizespor 2 - 3 Trabzonspor

Spor Toto 'in 34. ve son haftasında deplasmanda 'un konuğu olan mücadeleden 3-2'lik üstünlükle ayrıldı.

34. hafta mücadelesinde iki Karadeniz ekibi ile , Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Saat 21.00'de başlayan ve beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmada düdük çaldı.

Mücadelenin 16. dakikasında Çaykur Rizespor, Boldrin'le 1-0 öne geçerken Rodallega 20. dakikada skora dengeyi getirdi: 1-1.

24. dakikada Melnjak'ın kendi kalesine attığı golle öne geçen bordo mavili ekipte Abdülkadir Ömür'ün 43. dakikadaki golüyle fark ikiye çıktı: 1-3.

Ev sahibi ekipten Vedat Muriqi'nin 65. dakikada attığı golle Çaykur Rizespor farkı bire indirse de mücadelede başka gol olmadı ve Trabzonspor ligin son haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2'lik skorla bağlup etti.

Bu sonucun ardından ligin 4. sırasındaki Trabzonspor puanını 63'e yükseltirken, 10. sıradaki Çaykur Rizespor 41 puanda kaldı.

  1. 24.05.2019
  2. Güncelleme: 24.05.2019 23:17
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