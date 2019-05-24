Çaykur Rizespor 2 - 3 Trabzonspor

Süper Lig 34. hafta mücadelesinde iki Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Saat 21.00'de başlayan ve beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı.

Mücadelenin 16. dakikasında Çaykur Rizespor, Boldrin'le 1-0 öne geçerken Rodallega 20. dakikada skora dengeyi getirdi: 1-1.

24. dakikada Melnjak'ın kendi kalesine attığı golle öne geçen bordo mavili ekipte Abdülkadir Ömür'ün 43. dakikadaki golüyle fark ikiye çıktı: 1-3.

Ev sahibi ekipten Vedat Muriqi'nin 65. dakikada attığı golle Çaykur Rizespor farkı bire indirse de mücadelede başka gol olmadı ve Trabzonspor ligin son haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2'lik skorla bağlup etti.

Bu sonucun ardından ligin 4. sırasındaki Trabzonspor puanını 63'e yükseltirken, 10. sıradaki Çaykur Rizespor 41 puanda kaldı.