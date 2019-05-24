Beşiktaş 3-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve sezonu 65 puanla tamamladı. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede Beşiktaş'ın gollerini, 10, 44 ve 45+1. dakikalarda gol atarak hat-trick yapan Güven Yalçın kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 13. dakikada Hajradinovic ve 67'de Koita'dan geldi. Öte yandan maçın 90+3. dakikasında Lens, kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş sezonu 65 puanla 3. sırada, Kasımpaşa ise 39 puanla 14. sırada bitirdi.

ŞENOL GÜNEŞ VEDA ETTİ!

A Milli Takım'ın başına geçen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takıma veda etti.

Beşiktaş 2. Başkanı Serdal Adalı, Kasımpaşa maçı öncesi Şenol Güneş'e plaket verdi. Deneyimli hocaya yaptığı hizmetler için teşekkür edildi.



Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek sezonu 3. sırada bitirdi.

Vodafone Park'taki karşılaşmada ilk yarıda Güven Yalçın ile etkili olan siyah-beyazlı ekip, devreyi 3-1 önde geçti. İkinci yarıda daha kontrollü oynayan Beşiktaş, karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Siyah-beyazlılar, 34. hafta sonunda 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 65 puana ulaşarak sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi mücadelesine katılacak Beşiktaş, elde ettiği üçüncülükle organizasyonda gruplarda yer alacak.



TARAFTARLAR ŞENOL GÜNEŞ'İ ALKIŞLARLA UĞURLADI

Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın son dakikalarında Şenol Güneş lehine tezahüratta bulundu.

Taraftarlar, maçın bitmesinin ardından tezahüratlarını tekrarladı ve Güneş'i alkışlarla uğurladı.

Siyah-beyazlılar, soyunma odasına giden takımlarını ısrarla tribüne çağırdı. Taraftarların ısrarlı bekleyişi sonrası oyuncular sahaya dönerek tribünleri selamladı. Taraftarlar, alkışlarla oyunculara moral verdi.

Oyuncuların ardından Şenol Güneş de sahaya döndü ve taraftarları selamladı. Futbolcular, teknik direktör Güneş'i havaya attı.

Güneş, oyuncularla her tribünün önüne giderek taraftarlara sezonun son üçlüsünü de çektirdi.

VODAFONE PARK'TA ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET

Bu sezon evinde zaman zaman kötü sonuçlara engel olamayan Beşiktaş, Kasımpaşa'yı yenerek Vodafone Park'ta üst üste altıncı galibiyetine imza attı.

Seriye Atiker Konyaspor'u 3-2 yenerek başlayan siyah-beyazlı ekip; Göztepe'yi 1-0, Medipol Başakşehir'i 2-1, MKE Ankaragücü'nü 4-1, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 ve Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.



GÜVEN YALÇIN'DAN İKİNCİ "HAT-TRİCK"

Beşiktaş'ın ilk yarıdaki 3 golünü atan Güven Yalçın, bu sezon ikinci kez "hat-trick" yaptı.

Siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor'u 7-2 yendiği karşılaşmada 3 gol birden atan 20 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa karşısında da aynı başarıyı gösterdi.

Genç oyuncu, sezonu ise 8 golle tamamladı.

TRİBÜNLERDE "SERGEN YALÇIN" SESLERİ

Maça fazla ilgi göstermeyen siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma boyunca "Sergen Yalçın" lehine tezahürat yaptı.

Şenol Güneş'in görevini tamamlamasının ardından yeni teknik direktör için arayışlara girecek Beşiktaş'ta taraftarlar, önceki maçlarda olduğu gibi takımın başında Sergen Yalçın'ı görmek istedikleri yönünde tezahüratta bulundu.

Bazı taraftarlar ise ismi Beşiktaş teknik direktör adayları arasında bulunan Abdullah Avcı aleyhine tezahürat yaptı.