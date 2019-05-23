İşte Beşiktaş'ın yeni santrforu! Transferi böyle duyurdu... - Fotomaç
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Haberler Galeri İşte Beşiktaş'ın yeni santrforu! Transferi böyle duyurdu...

İşte Beşiktaş'ın yeni santrforu! Transferi böyle duyurdu...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3.bitirip sezona UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Beşiktaş'ta transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.
23 Mayıs 2019 Perşembe 19:26
İşte Beşiktaş'ın yeni santrforu! Transferi böyle duyurdu...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş gelecek sezonun çalışmalarına devam ediyor.

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İşte Beşiktaş'ın yeni santrforu! Transferi böyle duyurdu...

33. hafta sonunda 3. sırada bulunan siyah beyazlı ekip forvet transferine hız verdi.

İşte Beşiktaş'ın yeni santrforu! Transferi böyle duyurdu...

Ajansspor'un haberine göre Senegalli forvet Ablaye Mbengue Beşiktaş ile olan transfer görüşmelerini açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın yeni santrforu! Transferi böyle duyurdu...

"Beşiktaş'ta oynamak isterim"
Beşiktaş'ın ilgisi var. Menajerim görüşmeleri sürdürüyor. Beşiktaş'la kontağımız devam ediyor. Benim için çok büyük bir fırsat.

İşte Beşiktaş'ın yeni santrforu! Transferi böyle duyurdu...

Şartlar oluşursa Beşiktaş'ta oynamak isterim.

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