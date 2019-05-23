İşte Beşiktaş'ın yeni santrforu! Transferi böyle duyurdu... - Fotomaç
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İşte Beşiktaş'ın yeni santrforu! Transferi böyle duyurdu...
İşte Beşiktaş'ın yeni santrforu! Transferi böyle duyurdu...
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3.bitirip sezona UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Beşiktaş'ta transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.
23 Mayıs 2019 Perşembe 19:26
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş gelecek sezonun çalışmalarına devam ediyor.
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33. hafta sonunda 3. sırada bulunan siyah beyazlı ekip forvet transferine hız verdi.
Ajansspor'un haberine göre Senegalli forvet Ablaye Mbengue Beşiktaş ile olan transfer görüşmelerini açıkladı.
"Beşiktaş'ta oynamak isterim"
Beşiktaş'ın ilgisi var. Menajerim görüşmeleri sürdürüyor. Beşiktaş'la kontağımız devam ediyor. Benim için çok büyük bir fırsat.
Şartlar oluşursa Beşiktaş'ta oynamak isterim.