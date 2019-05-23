Beşiktaş'tan Ersun Yanal açıklaması!

Şenol Güneş'in sezon sonunda ayrılacak olması nedeniyle yeni hoca arayışlarını sürdüren Beşiktaş'tan, Başkan Fikret Orman'ın Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile ilgili açıklama yaptığı iddialarına yanıt geldi.
23 Mayıs 2019 Perşembe 18:48
Güncelleme: 23.05.2019 18:48
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş yönetimi, Ersun Yanal ve Burak Yılmaz ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, "Burak Yılmaz da istenmiyordu ancak yanıldılar.
Ersun Yanal da çok isteniyordu ama sonuç ortada. Taraftar gibi düşünürsek hata yaparız." şeklinde sözler kullandığına dair haberler çıkmıştı.
Beşiktaş yönetimi, bu haberlere ilişkin kulübün resmi internet sitesi üzerinden açıklama yaptı.
İşte o açıklama:
"Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada son birkaç gündür Başkanımızın söylemediği, asılsız ve yalan ifadeler beyanat vermiş gibi gösterilerek paylaşılmaktadır.