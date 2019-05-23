Beşiktaş'tan son dakika transfer taarruzu! UEFA... 

MARCELONA YENİDEN...

Başkan Orman ve ekibinin Mirin'in yerine düşündüğü ismin ise Marcelo olduğu belirtildi. Beşiktaş'tan Lyon'a iki sezon önce 7 milyon Euro'ya transfer olan Brezilyalı stoper, bu sezon 45 maçta forma giydi ve başarılı bir performans ortaya koydu.

