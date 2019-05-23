Beşiktaş'tan son dakika transfer taarruzu! UEFA...
Spor Toto Süper Lig'de 33 hafta geride kalırken topladığı 62 puanla 3. sırada yer alan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı kalmayan Beşiktaş'ta son dakika transfer çalışmaları sürüyor. Gelecek sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen siyah beyazlılar, iki oyuncunun transferi için girişimlerini başlattı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybetti. Gelecek sezon benzer bir senaryonun tekrar etmesini istemeyen siyah beyazlılar, Şenol Güneş'ten boşalacak teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdürürken aynı zamanda transfer çalışmalarını da yürütüyor. Beşiktaş yönetimi iki transferi bitirmek üzere girişimlere başladı.
Yönetimin de memnun olmadığı deneyimli stoper için sezon sonunda takım bakılacak.
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