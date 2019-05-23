Beşiktaş'tan son dakika transfer taarruzu! UEFA... - Fotomaç
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Beşiktaş'tan son dakika transfer taarruzu! UEFA... 

Spor Toto Süper Lig'de 33 hafta geride kalırken topladığı 62 puanla 3. sırada yer alan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı kalmayan Beşiktaş'ta son dakika transfer çalışmaları sürüyor. Gelecek sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen siyah beyazlılar, iki oyuncunun transferi için girişimlerini başlattı.

23 Mayıs 2019 Perşembe 11:24 Güncelleme: 23.05.2019 11:24
Beşiktaş'tan son dakika transfer taarruzu! UEFA...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybetti. Gelecek sezon benzer bir senaryonun tekrar etmesini istemeyen siyah beyazlılar, Şenol Güneş'ten boşalacak teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdürürken aynı zamanda transfer çalışmalarını da yürütüyor. Beşiktaş yönetimi iki transferi bitirmek üzere girişimlere başladı.

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Beşiktaş'tan son dakika transfer taarruzu! UEFA...

Siyah beyazlıların devre arasında PSV'den kadrosuna kattığı Isimat-Mirin sergilediği performansla beklentileri karşılayamadı.

Beşiktaş'tan son dakika transfer taarruzu! UEFA...

İlk geldiği haftalarda iyi bir görüntü sergileyen Mirin, Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından büyük düşüş yaşadı.

Beşiktaş'tan son dakika transfer taarruzu! UEFA...

Yönetimin de memnun olmadığı deneyimli stoper için sezon sonunda takım bakılacak.

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Beşiktaş'tan son dakika transfer taarruzu! UEFA...

MARCELONA YENİDEN...

Başkan Orman ve ekibinin Mirin'in yerine düşündüğü ismin ise Marcelo olduğu belirtildi. Beşiktaş'tan Lyon'a iki sezon önce 7 milyon Euro'ya transfer olan Brezilyalı stoper, bu sezon 45 maçta forma giydi ve başarılı bir performans ortaya koydu.

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