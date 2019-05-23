Beşiktaş'tan 7 milyon euro'ya ret!

Ürkmezgil, "Zirve yarışında 3-4 favori takım vardı ve bunlardan birisi de Beşiktaş'tı. Şampiyon olan takıma başarılar diliyoruz" dedi. Ürkmezgil, eski futbolcuları Babel ile ilgili de "Galatasaray'a hayırlı, uğurlu olsun. Biz bir girişimde bulunmadık. Zaten yolladığımız bir oyuncu için bir yıl sonra girişimimiz olamazdı." dedi.