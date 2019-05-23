Beşiktaş'tan 7 milyon euro'ya ret!

Spor Toto Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken kulüpler transfer çalışmalarına hız verdi. Gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan kulüplerde Avrupa Ligleri'nin de sona yaklaşmasıyla transfer girişimleri iyiden iyiye hareketlendi. Bu sezonu istediği konumda bitiremeyen Beşiktaş'ta da gelecek sezon hazırlıkları şimdiden başladı. Gelecek sezon şampiyonluk kupasını kaldırarak taraftarlarını mutlu etmek isteyen siyah-beyazlı ekibin genç yıldızı Dorukhan Toköz için de teklifler gelmeye devam ediyor.
23 Mayıs 2019 Perşembe 10:55
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Beşiktaş'ta son günlerde transferde hareketli günler yaşanıyor. Özellikle takımdaki genç oyuncular için kapısı sık sık çalınan Beşiktaş, yeni sezona yepyeni bir kadroyla girmek için birçok isimle yollarını ayırırken birçok ismi de kadrosuna katacak. İşte detaylar...
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Galatasaray'ın Beşiktaş'ın eski oyuncusu Ryan Babel'i kadrosuna katması sonrasında Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Ürkmezgil'den açıklama geldi. Galatasaray'a hayırlı olsun diyen Ürkmezgil "Zaten yolladığımız bir oyuncu için girişimimiz olamazdı" ifadelerini kullandı.
'BABEL HAYIRLI OLSUN' Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil, çok çekişmeli bir sezon yaşandığını belirterek, güzel bir ligin geride kalmak üzere olduğunu belirtti.
Ürkmezgil, "Zirve yarışında 3-4 favori takım vardı ve bunlardan birisi de Beşiktaş'tı. Şampiyon olan takıma başarılar diliyoruz" dedi. Ürkmezgil, eski futbolcuları Babel ile ilgili de "Galatasaray'a hayırlı, uğurlu olsun. Biz bir girişimde bulunmadık. Zaten yolladığımız bir oyuncu için bir yıl sonra girişimimiz olamazdı." dedi.
BEŞİKTAŞ'TA MEDEL'E ŞARTLI İZİN!
Yönetim, alacaklarına karşılık bonservisini isteyen Gary Medel'e "5 milyon euro getirmen durumunda gidebilirsin" yanıtını verdi.