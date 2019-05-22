Beşiktaşlı yönetici açıkladı: Babel Galatasaray'a hayırlı olsun - Fotomaç
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Beşiktaşlı yönetici açıkladı: Babel Galatasaray'a hayırlı olsun

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil, "Şampiyonluk yarışında 3-4 favori takım vardı ve bunlardan birisi de Beşiktaş'tı. O anlamda da çekişme yaşandı. Güzel bir lig geçti ve şampiyon olan takıma da başarılar diliyoruz. Diğer takımlarımıza da yeni sezon için başarılar dilerim" dedi. Ürkmezgil ayrıca Galatasaray ile anlaşma sağladığı iddia edilen eski futbolcuları Ryan Babel ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:01 Güncelleme: 22.05.2019 11:01
Beşiktaşlı yönetici açıkladı: Babel Galatasaray'a hayırlı olsun

"GALATASARAY'A BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil, Sezon değerlendirmesi yaparken, "Güzel bir lig oldu. Bir takım yenilikler oldu. Bunlardan en önemlisi VAR'dı. Günahıyla ve sevabıyla bir alışma dönemi geçti. Düşünüldüğü kadar maalesef fayda getirmedi. Bu bir yenilikti ve dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bir hadiseydi."

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Beşiktaşlı yönetici açıkladı: Babel Galatasaray'a hayırlı olsun

"Bizde belki de tam randımanlı olmadı ama lig maçları çekişmeli geçti. Son haftaya kadar çekişmeli ve hala bir düşme tehlikesi olan takımların netleşmediği bir lig yaşadık."

Beşiktaşlı yönetici açıkladı: Babel Galatasaray'a hayırlı olsun

"Şampiyonluk yarışında 3-4 favori takım vardı ve bunlardan birisi de Beşiktaş'tı. O anlamda da çekişme yaşandı. Güzel bir lig geçti ve şampiyon olan takıma da başarılar diliyoruz. Diğer takımlarımıza da yeni sezon için başarılar dilerim. Düşen takımların da yeniden Süper Lig'e dönmesini diliyoruz" diye konuştu.

Beşiktaşlı yönetici açıkladı: Babel Galatasaray'a hayırlı olsun

"TEKNİK DİREKTÖR ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ"

Teknik direktör seçimi konusunda sezon sonunu beklediklerini belirten Ürkmezgil, "Biz prensip olarak kendi hocamız görevdeyken ve diğer hocalar da kendi takımlarının başındayken, şampiyonluk iddiamız da sürerken bu işlerin içinde olamazdık. Bundan sonra o çalışmalara da başlayacağız" dedi.

Beşiktaşlı yönetici açıkladı: Babel Galatasaray'a hayırlı olsun

"GİDECEK OYUNCULAR İÇİN NET KARAR YOK"

Transfer çalışmaları olduğuna değinen Ürkmezgil, "Bütün raporların toplanması lazım. Teknik direktör olayı belli olsun, gidecek ve kalacak oyuncular konusunda tabii ki bir kanaat var ama netleşmiş bir durum yok" şeklinde konuştu.

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