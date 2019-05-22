Beşiktaşlı yönetici açıkladı: Babel Galatasaray'a hayırlı olsun

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil, "Şampiyonluk yarışında 3-4 favori takım vardı ve bunlardan birisi de Beşiktaş'tı. O anlamda da çekişme yaşandı. Güzel bir lig geçti ve şampiyon olan takıma da başarılar diliyoruz. Diğer takımlarımıza da yeni sezon için başarılar dilerim" dedi. Ürkmezgil ayrıca Galatasaray ile anlaşma sağladığı iddia edilen eski futbolcuları Ryan Babel ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:01 Güncelleme: 22.05.2019 11:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





